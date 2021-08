Myron Boadu komt komend seizoen met AS Monaco niet uit in de Champions League. De van AZ overgekomen aanvaller zag woensdag vanaf de bank hoe zijn ploeg in de play-offs na verlenging werd uitgeschakeld door Shakhtar Donetsk: 2-2. Sheriff Tiraspol zorgde voor een primeur door als eerste Moldavische club ooit de groepsfase te halen.

AS Monaco had vorige week in eigen huis met 0-1 verloren van de Oekraïners, die de laatste jaren een vaste klant zijn in het hoofdtoernooi. Door twee goals van Wissam Ben Yedder was die schade al voor rust ruimschoot hersteld.

De bezoekers lieten grote kansen op een derde treffer liggen en daarvan profiteerde Shakhtar in de 74e minuut, toen Marlos met de 1-2 een verlenging wist af te dwingen.

In die verlenging was Shakhtar de betere ploeg, al kregen de Oekraïners - die hun thuiswedstrijden in de Champions League spelen in Kharkiv - bij de 2-2 de hulp van AS Monaco. Ruben Aguilar werkte de bal met een fraaie boogbal onbedoeld over zijn eigen doelman.

Boadu, die in het heenduel nog na ruim een uur spelen mocht invallen, bleef deze keer de hele wedstrijd op de bank. In de drie competitieduels was hij dit seizoen goed voor twee basisplaatsen en een invalbeurt.

Dolle vreugde bij de spelers van Sheriff Tiraspol na het bereiken van de groepsfase. Dolle vreugde bij de spelers van Sheriff Tiraspol na het bereiken van de groepsfase. Foto: Getty Images

Sheriff als eerste Moldavische club naar groepsfase

Voor Sheriff was een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Dinamo Zagreb genoeg om voor het eerst in de clubhistorie door te dringen tot het hoofdtoernooi. Vorige week had de ploeg de thuiswedstrijd overtuigend met 3-0 gewonnen.

Voor de ploeg uit Tiraspol komt een lang gekoesterde wens in vervulling. Maar liefst achttien keer sneuvelde de ploeg in de voorronde van de Champions League. De formatie die in Zagreb dan eindelijk kwalificatie wist af te dwingen, telde overigens geen enkele Moldavische speler.

Ook Red Bull Salzburg plaatste zich voor het hoofdtoernooi. De Oostenrijkers wonnen in Denemarken met 1-2 van Brøndby IF, na vorige week de thuiswedstrijd al met dezelfde cijfers gewonnen te hebben. Brøndby daalt net als AS Monaco en Dinamo Zagreb af naar de Europa League.

Daarmee zijn alle 32 deelnemers aan de groepsfase van de Champions League bekend. De loting vindt donderdag vanaf 18.00 uur plaats in Istanboel. Ajax is de enige Nederlandse deelnemer.