Bayern München heeft zich met speels gemak geplaatst voor de tweede ronde van de DFB-Pokal. De regerend landskampioen haalde met 0-12 uit tegen de amateurs van Bremer SV.

Bij rust leidde Bayern al met 0-5 door een hattrick van Eric Maxim Choupo-Moting en treffers van Jamal Musiala en Jan-Luca Warm (eigen doelpunt). Direct na rust luisterde invaller Malik Tillman zijn officiële debuut binnen een minuut op met een goal.

Musiala, Leroy Sané, Mickaël Cuisance en Choupo-Moting zorgden er vervolgens voor dat de dubbele cijfers op het scorebord kwamen. Bouna Sarr en Corentin Tolisso maakten het leed voor Bremer daarna nog groter.

Bovendien eindigde Bremer, dat uitkomt op het vijfde niveau in Duitsland, met tien man. Een klein kwartier voor tijd kreeg Ugo Nobile rood.

De andere wedstrijden in de eerste ronde van de DFB-Pokal werden eerder al gespeeld. Het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel won daarin na verlenging van vierdeklasser Preussen Münster (1-3), maar na die wedstrijd bleek dat Van Bommel zes keer had gewisseld. Enkele dagen later werd Wolfsburg uit het toernooi gezet.