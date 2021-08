AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners is niet bang dat de onrust omtrent een mogelijke transfer hem parten gaat spelen in de return van donderdag tegen Celtic voor een plaats in de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders staan voor een zware opdracht nadat het eerste duel in de play-offs vorige week met 2-0 werd verloren.

Koopmeiners speelde in Glasgow de hele wedstrijd mee, maar werd bij de eerste competitiewedstrijd van AZ tegen RKC Waalwijk nog door trainer Pascal Jansen aan de kant gehouden omdat hij er met zijn gedachten niet helemaal bij zou zijn.

Hoewel de transferdeadline van 31 augustus nadert, hoeven de fans van AZ volgens Koopmeiners niet bang te zijn dat hij donderdag in het AFAS Stadion niet zijn volledige focus zal hebben op het bereiken van het hoofdtoernooi van de Europa League.

"Ik begrijp de vraag hierover, maar het gaat nu echt alleen om de wedstrijd tegen Celtic", zei de aanvoerder tijdens de persconferentie tegen onder meer VI. "Ik ben er 100 procent klaar voor."

Koopmeiners werd deze transferperiode in verband gebracht met Arsenal, AS Roma, Atalanta, Napoli en Stade Rennes, maar tot een transfer kwam het tot dusver nog niet. Zijn ploeggenoten Calvin Stengs (OGC Nice), Myron Boadu (AS Monaco) en Marco Bizot (Stade Brest) maakten al wel de stap naar het buitenland.

AZ werkte donderdag een laatste training af in het AFAS Stadion.

'Na veel wijzigingen moeten we een beetje wennen'

Het vertrek van zo veel bepalende spelers is volgens trainer Pascal Jansen een belangrijke oorzaak van de tegenvallende start van het seizoen. "Na veel wijzigingen in de selectie moeten we weer een beetje aan elkaar wennen", verklaarde hij.

Ondanks het verlies in Glasgow ziet Jansen, die met AZ afgelopen weekend niet in actie hoefde te komen in de Eredivisie, voldoende aanknopingspunten om het hoofdtoernooi te halen.

"In de wedstrijd tegen zowel RKC als Celtic hebben we kansen gehad en niet benut. Het is alleen nog niet overtuigend genoeg geweest. Morgen gaan we in ieder geval de wedstrijd in met het idee om twee keer te scoren."

De wedstrijd in Alkmaar begint donderdag om 20.15 uur. Redt AZ het niet, dan daalt het af naar de groepsfase van de Conference League.