Feyenoord-coach Arne Slot is ondanks de ruime voorsprong tegen IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League niet van plan om spelers in de return rust te geven. De Rotterdammers wonnen vorige week in De Kuip met 5-0 van de Zweden.

"Er zal morgenavond zeker geen compleet ander team staan", liet Slot woensdag op een persconferentie weten. "We zijn met dit team nog niet zo lang bij elkaar en willen graag voortbouwen op waar we mee bezig zijn."

"Er is echt nog genoeg ruimte voor verbetering", vervolgde de 42-jarige trainer. "Wij willen in elk geval graag winnen en daarvoor zullen we morgen weer heel goed moeten zijn."

Ten opzichte van vorige week moet Slot noodgedwongen wel twee wijzigingen doorvoeren in zijn opstelling. Justin Bijlow is door zijn rode kaart in de heenwedstrijd geschorst en Marcos Senesi kampt met een liesblessure. Bijlow wordt onder de lat vervangen door Ofir Marciano en de plek van Senesi wordt ingenomen door Wouter Burger of Ramon Hendriks.

'Benieuwd hoe volwassen we als team zijn'

Door de ruime overwinning in de heenwedstrijd is Feyenoord al zo goed als zeker van een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Slot vraagt zich af hoe zijn ploeg daar in de return mee omgaat. "Ik ben benieuwd hoe volwassen we als team zijn."

In de vorige voorronde besliste Feyenoord het tweeluik met FC Luzern ook al min of meer na één wedstrijd. "Van Luzern wonnen we in de eerste wedstrijd met 0-3 en vervolgens hebben we daar in De Kuip een goed vervolg aan gegeven (2-1-zege, red.). Dat was thuis en nu moeten we het laten zien in een uitwedstrijd."

De return tussen IF Elfsborg en Feyenoord begint donderdag om 19.00 uur in het Zweedse Boras en staat onder leiding van de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov.