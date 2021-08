Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB brengt deze week een bezoek aan Qatar, waar in 2022 het WK wordt georganiseerd. De topman van de voetbalbond spreekt daar met meerdere organisaties en personen die invloed hebben op de positie van de gastarbeiders.

De KNVB zegt op deze manier te willen bijdragen aan "duurzame veranderingen" in het land. Na overleg met onder meer mensenrechtenorganisaties heeft de KNVB besloten deze stap te zetten. "Uiteraard moeten we ons nog kwalificeren voor het WK, maar het veranderen van een systeem dat al decennialang in die regio bestaat, heeft tijd nodig", zegt De Jong woensdag.

"Sinds vorig jaar voeren we hier intensief gesprekken over binnen de internationale voetbalwereld, maar ook met de Nederlandse overheid, internationale vakbonden en mensenrechtenorganisaties. We willen zeker niet te vroeg juichen, maar door structureel met z'n allen de nadruk op verandering te blijven leggen, is er de afgelopen tijd al enige vooruitgang geboekt."

Nederland maakt samen met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Zweden en Zwitserland deel uit van de UEFA-werkgroep die zich in samenwerking met de FIFA richt op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar. Dinsdag was De Jong namens de KNVB al met onder meer de Zweedse, Duitse, Engelse en Zwitserse voetbalbonden aanwezig bij een door de UEFA georganiseerde bijeenkomst in Doha.

'Duidelijk dat Qatar afgelopen drie jaar vooruitgang heeft geboekt'

In de hoofdstad van Qatar werd met de International Labour Organisation (ILO) gesproken over de laatste ontwikkelingen en drempels die de vooruitgang afremmen. Ook werd het Ras Abu Aboud-stadion bezocht. Daar kon de Europese delegatie praten met de werkzame arbeidsmigranten.

"Het is hier duidelijk geworden dat Qatar de afgelopen drie jaar vooruitgang heeft geboekt", aldus De Jong. "Dat heeft alles te maken met het WK dat daar plaatsvindt. De uitdaging is dat alle nieuwe wetten overal ook worden nagekomen, dus er is en blijft veel werk te doen. Door de dialoog te blijven voeren spelen de UEFA-werkgroep en de Europese bonden hier een ondersteunende rol in, maar ook bij de beoogde verdere ontwikkelingen in Qatar."

Er zullen meer bezoeken aan Qatar volgen, waaronder komend najaar. Ook gebeurt dat in 2023 om na afloop van het WK te onderzoeken of alle voor het toernooi gemaakte afspraken zijn nagekomen. Los van het UEFA-programma voert De Jong ook nog gesprekken met de Nederlandse ambassadeur in Qatar Marjan Kamstra, de Qatarese voetbalbond en een lokale ondernemer die meer inzicht kan geven in onder meer de bouwprojecten.

"De KNVB heeft destijds niet op Qatar gestemd om het WK te organiseren, maar we zijn elf jaar verder en over ruim een jaar vindt daar de aftrap plaats", zegt De Jong. "We willen graag meedoen, want we zijn een voetbalbond en een WK is sportief gezien het allerhoogste podium. Vanwege de signalen over de arbeidsmigranten in Qatar willen we dit dan wel op een maatschappelijk bewuste manier doen die bijdraagt aan een duurzame verandering in het gastland."