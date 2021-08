Vitesse kan donderdag voor een verrassing zorgen door ten koste van Anderlecht de groepsfase van de Conference League te bereiken. Trainer Thomas Letsch acht zijn ploeg na het spectaculaire 3-3-gelijkspel in Brussel van vorige week verre van kansloos.

"Dit is een prachtige en speciale kans voor ons", zegt Letsch woensdag op de website van Vitesse. "We gaan volledig voor de winst. Voor de fans, voor de stad en voor meer Europese avonden in GelreDome."

Vitesse kwam vorige week sterk voor de dag tegen de Belgische topclub en gaf pas in de laatste minuut een 2-3-voorsprong uit handen. Het mocht daarna nog wel van geluk spreken dat Lior Refaelov in blessuretijd namens Anderlecht een penalty op de lat schoot.

Letsch rekent donderdag in Arnhem opnieuw op een boeiend schouwspel. "Ik verwacht weer een hoge intensiteit. Maar wij zijn niet de favoriet, want Anderlecht is een grote naam in Europa. Al hebben we wel laten zien dat we de verschillen klein kunnen houden."

'Nederlaag tegen Willem II speelt geen rol meer'

Vitesse beleefde zondag een slechte generale door in de competitie met een sterk gewijzigde opstelling met 0-3 van Willem II te verliezen. Letsch is niet bang dat die misstap nog in de hoofden van de spelers zal zitten.

"Ik denk dat ik er nog langer mee heb gezeten dan de spelers, al hebben we ons zeer slecht gepresenteerd", vertelt hij tegen VI. "Maar dat is gebeurd en we moeten verder. Ik werd vanmorgen wakker en was al meteen met Anderlecht bezig."

De trainer kan niet beschikken over Danilho Doekhi, die last heeft van een spierblessure. Ook voor de geblesseerde Jacob Rasmussen komt de return te vroeg. Loïs Openda is er wel weer bij. De Belg keert terug van een schorsing.

De wedstrijd tussen Vitesse en Anderlecht begint om 19.00 uur. Bij winst plaatsen de Arnhemmers zich voor het eerst sinds 2017 voor de groepsfase van een Europees toernooi.