Noni Madueke blijft voorlopig bij PSV. De Eindhovenaren hebben het doorlopende contract van de Engelse smaakmaker opengebroken en verlengd tot medio 2025, zo is woensdag bekendgemaakt.

De negentienjarige Madueke is tot dusver met zes doelpunten en één assist in negen officiële wedstrijden de absolute uitblinker bij PSV. Hij kon dinsdag echter niet voorkomen dat de ploeg van trainer Roger Schmidt in de play-offs van de Champions League werd uitgeschakeld door Benfica. Daardoor komt PSV deze jaargang uit in de Europa League.

"Er was veel belangstelling van buitenlandse clubs voor Noni, maar wij wilden Noni graag nog langer verbinden aan PSV", aldus John de Jong, directeur voetbalzaken bij PSV. "Na goede gesprekken met Noni en zijn familie is het gelukt om zijn contract tot en met 2025 te verlengen. Wij zijn als club heel blij dat Noni blijft en we kijken uit naar een succesvolle samenwerking."

Madueke, die aanvankelijk over een contract tot 2024 beschikte, maakte in 2018 op zestienjarige leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur naar PSV. Begin vorig jaar maakte hij tegen VVV-Venlo (1-1) zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Hij kwam tot dusver tot 45 duels voor PSV, waarin hij vijftien keer scoorde.

Noni Madueke is dit seizoen een van de uitblinkers bij PSV. Noni Madueke is dit seizoen een van de uitblinkers bij PSV. Foto: Pro Shots

Interesse van onder meer Dortmund

Vorig seizoen kreeg Madueke al meer speeltijd van de toen nieuwe coach Schmidt. In 32 officiële wedstrijden noteerde hij negen doelpunten en acht assists. Zijn sterke vorm trok hij door naar de eerste weken van het huidige seizoen.

Met doelpunten tegen Galatasaray en FC Midtjylland in de voorronde van de Champions League en twee goals in de strijd met landskampioen Ajax om de Johan Cruijff Schaal (4-0) beleefde Madueke de afgelopen weken zijn doorbraak bij PSV.

Volgens verschillende media kon Madueke rekenen op buitenlandse interesse van onder meer Borussia Dortmund, dat Donyell Malen al voor 30 miljoen euro had overgenomen van PSV, maar de Engelse belofte besloot PSV dit seizoen dus nog trouw te blijven.