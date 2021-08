Technisch directeur Leonardo van Paris Saint-Germain is niet te spreken over de handelwijze van Real Madrid rondom Kylian Mbappé. De Franse topclub heeft dinsdag een bod van circa 160 miljoen euro van de Spaanse recordkampioen op de sterspeler afgewezen, zo bevestigt de Braziliaan.

"Het lijkt een strategie van Real om een afwijzing van ons te krijgen en Kylian te laten zien dat ze alles hebben geprobeerd, waarna ze een jaar wachten om hem dan transfervrij over te nemen", zegt Leonardo woensdag tegen de Franse zender RMC Sport.

De oud-middenvelder vindt het vooral niet kunnen dat Real al contact heeft opgenomen met Mbappé zonder dat er een akkoord tussen de twee clubs is. "Real doet dit al twee jaar zo. Ik vind het onjuist en illegaal, omdat ze ook contact hebben opgenomen met de speler. Dat is onacceptabel voor ons."

Volgens Leonardo heeft Real wel een bod van circa 160 miljoen euro uitgebracht op Mbappé. "Ik kan het bedrag niet bevestigen, maar het zit wel in de buurt. Het is minder dan wij voor hem hebben betaald. Maar het is vooral de handelwijze van Real die ons niet aanstaat."

Kylian Mbappé scoorde tot nu toe 133 keer voor Paris Saint-Germain. Foto: Pro Shots

'Lijkt me duidelijk dat Kylian wil vertrekken'

Mbappé heeft bij Paris Saint-Germain een contract tot medio 2022 en zou de club volgens Leonardo willen verlaten. "Het lijkt me duidelijk dat Kylian wil vertrekken. Als hij weg wil, houden we hem niet tegen als er aan onze voorwaarden is voldaan. Maar we laten hem niet voor minder gaan dan het bedrag dat we voor hem aan AS Monaco hebben betaald."

De Franse aanvaller maakte in de zomer van 2018 de overstap van AS Monaco naar PSG, dat in totaal 180 miljoen euro voor hem betaalde. In het seizoen 2017/2018 werd hij al gehuurd door de Parijzenaars, die met hem verder willen.

"We willen Kylian graag behouden en zijn contract verlengen", aldus Leonardo. "We hebben hem twee aanbiedingen gedaan en willen hem daarmee duidelijk maken dat hij een belangrijke speler is."

Mbappé groeide in Parijs uit tot een van de beste spelers ter wereld. Hij speelde tot dusver 174 wedstrijden voor PSG, waarin hij 133 keer scoorde en 63 assists gaf. Ook in het Franse nationale elftal maakte de aanvaller furore. Met vier doelpunten, waaronder één treffer in de finale tegen Kroatië, hielp hij Frankrijk in 2018 aan de tweede wereldtitel in de geschiedenis.