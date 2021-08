De FIFA heeft de Britse premier Boris Johnson om een uitzondering gevraagd voor internationals uit de Premier League die in september in een land met een rode kleurcode moeten spelen. Zij zouden bij aankomst tien dagen in quarantaine moeten. De clubs besloten daarop geen internationals af te staan.

"Ik heb premier Boris Johnson een brief gestuurd en hem verzocht om steun, zodat de spelers niet de kans wordt ontnomen om voor hun land uit te komen in de WK-kwalificatiewedstrijden", aldus FIFA-president Gianni Infantino op de website van de FIFA.

"Ik heb voorgesteld om bij de komende WK-kwalificatiewedstrijden dezelfde benadering te hanteren als bij de laatste wedstrijden op het afgelopen EK. Ik dring er bij iedereen op aan om de spelers beschikbaar te stellen voor deze wedstrijden."

De Premier League-clubs besloten dinsdag unaniem geen internationals af te staan die in een land met een rode kleurcode moeten spelen. Het gaat om ongeveer zestig spelers van in totaal negentien Premier League-clubs die nu in Engeland moeten blijven.

Het besluit had gevolgen voor onder anderen Liverpool-aanvaller Mohamed Salah, die uitkomt voor het rood gekleurde Egypte. Ook de Brazilianen Alisson, Fabinho, Roberto Firmino (allen Liverpool), Ederson en Gabriel Jesus (Manchester City) en Richarlison (Everton) mogen niet afreizen met hun land.

De spelers zouden bij terugkeer in Groot-Brittannië tien dagen in quarantaine moeten, waardoor ze minstens twee competitiewedstrijden zouden missen. De FIFA maakte bij de voorgaande interlandperiodes nog een uitzondering voor de internationals, maar daar wil de wereldvoetbalbond voorlopig niet aan.

Liverpool-aanvaller Mohamed Salah zou door het besluit van de Premier League-clubs niet mogen uitkomen voor Egypte. Liverpool-aanvaller Mohamed Salah zou door het besluit van de Premier League-clubs niet mogen uitkomen voor Egypte. Foto: Pro Shots

FIFA roept op tot solidariteit

De clubs riskeren een boete als ze geen internationals afstaan aan de landen. Het is volgens de reglementen van de FIFA dat spelers naar hun nationale ploeg kunnen afreizen. Eerdere gesprekken tussen de clubs uit de Premier League en de Britse overheid liepen op niets uit.

"Ik roep iedere nationale bond, competitie en club op tot solidariteit om te doen wat zowel goed als eerlijk is voor het mondiale voetbal", aldus Infantino. "We hebben in het verleden samen wereldwijde problemen het hoofd geboden en moeten dat ook in de toekomst blijven doen."

De mondiale interlandperiode begint volgende week. Dan staan er onder meer duels op het programma in de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. Nederland, dat niet op de rode lijst van de Britse overheid staat, speelt tegen Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september).