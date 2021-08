AZ is teleurgesteld dat ook de return tegen Celtic in de play-offs van de Europa League niet rechtstreeks wordt uitgezonden op de Nederlandse televisie. De Nederlandse televisiezenders haalden vorige week ook al hun neus op voor de heenwedstrijd in Glasgow.

"Nadat biedingen voor deze wedstrijd bij ons waren binnengekomen, begrijpen we nu ook beter waarom vorige week door Celtic geen overeenkomst is gesloten", zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn woensdag op de site van AZ.

"Vanuit het buitenland is er meer dan voldoende serieuze interesse, maar bij de Nederlandse zenders ligt dat blijkbaar anders. Deze ontwikkeling is niet goed voor het Nederlands voetbal en wat ons betreft een mooie uitdaging voor de toekomstig directeur van de NL League."

Omdat de Nederlandse zenders vorige week geen interesse hadden in Celtic-AZ, besloot Celtic het duel achter een betaalmuur op de eigen site te zetten. Geïnteresseerden moesten een account aanmaken en 11 euro neertellen om de wedstrijd, die in een 2-0-overwinning voor Celtic eindigde, rechtstreeks te kunnen zien.

AZ gaat de wedstrijd in het AFAS Stadion rechtstreeks uitzenden via Facebook. Het eigen mediakanaal is een samenwerking aangegaan met een "gerenommeerd en ervaren productiebedrijf" en stelt de livestream gratis beschikbaar.

AZ-Celtic begint donderdag om 20.15 uur en staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Tiago Martins. AZ moet na de 2-0-nederlaag in Glasgow met minstens twee doelpunten verschil winnen om uitzicht te houden op de groepsfase van de Europa League. Bij een marge van twee doelpunten na reguliere speeltijd volgt een verlenging.