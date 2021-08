Harry Kane heeft woensdag een einde gemaakt aan de geruchten over een mogelijke overstap naar Manchester City. De 28-jarige topspits belooft dat hij Tottenham Hotspur trouw blijft.

Er was in de afgelopen weken veel te doen om Kane, die werd begeerd door City. De aanvoerder van Tottenham én het Engelse elftal zou zelfs de training hebben geboycot om een transfer af te dwingen, al ontkende hij dat.

Ondanks alle verhalen behoorde Kane zondag tijdens het gewonnen uitduel met Wolverhampton Wanderers (0-1) voor het eerst tot de selectie van de nieuwe manager Nuno Espirito Santo. Hij viel twintig minuten voor tijd in.

"Het was geweldig om te zien hoe ik zondag door de 'Spurs'-fans ontvangen werd en om de positieve berichten te lezen die ik in de afgelopen weken kreeg", schrijft Kane in een verklaring op Twitter.

"Ik blijf deze zomer bij Tottenham en ben er voor 100 procent op gefocust om de ploeg te helpen in het behalen van succes."

Kane staat al zijn hele carrière onder contract bij Tottenham, dat hem in zijn beginjaren als prof een paar keer uitleende. Inmiddels staat de teller voor de spits op 221 doelpunten in 337 wedstrijden namens de club waarmee hij nog geen prijzen pakte.