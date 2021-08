Marcos Senesi ontbreekt donderdag bij Feyenoord in de return tegen IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League. De Argentijn ondervindt te veel hinder van een blessure die hij afgelopen zondag opliep in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0).

De 24-jarige Senesi moest zich in het thuisduel al na zeven minuten laten vervangen vanwege een hamstringblessure. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de centrumverdediger is. Feyenoord heeft daar geen mededelingen over gedaan.

Feyenoord reist met negentien spelers naar Zweden, waar de Rotterdammers een 5-0-voorsprong uit de heenwedstrijd in De Kuip verdedigen. Een van hen is de zeventienjarige Mimeirhel Benita, die debuteert in de wedstrijdselectie van trainer Arne Slot.

Ook de geschorste Justin Bijlow en de niet-speelgerechtigde versterking Fredrik Aursnes stappen woensdag in het vliegtuig om hun ploeg te ondersteunen. Bijlow kreeg in het duel in De Kuip bij een 5-0-voorsprong een rode kaart omdat hij een doorgebroken speler onderuit haalde.

Leroy Fer is niet meer van de partij bij Feyenoord. De verdediger annex middenvelder, die in de voorbereiding nog de aanvoerdersband droeg, tekende dinsdag een tweejarig contract bij het Turkse Alanyaspor. Onder trainer Slot was Fer zijn basisplaats kwijtgeraakt.

Feyenoord kan bij plaatsing voor de Conference League een kleine 3 miljoen euro aan startgeld bijschrijven. Daar komen in de groepsfase ook nog premies bij een gelijkspel (166.000 euro) en overwinning (500.000 euro) bij. Ook verdelen de 32 clubs nog 23,5 miljoen euro uit de marketingpool.