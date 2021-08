Aston Villa heeft dinsdagavond mede dankzij Anwar El Ghazi de derde ronde van de League Cup bereikt. De Nederlander maakte twee doelpunten tegen Barrow AFC, dat uitkomt in de League Two.

De 26-jarige El Ghazi tekende in de 24e minuut voor de 0-2 in Barrow door een penalty te benutten. Hij verraste keeper Paul Farman met een panenka. De oud-Ajacied vergrootte de marge in de blessuretijd van de eerste helft naar drie.

Met zijn twee treffers gaf El Ghazi een goed vervolg aan zijn sterke seizoensstart. De tweevoudig international kwam zaterdag ook al tot scoren in de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United (2-0-winst). Hij zit overigens niet in de voorselectie van Louis van Gaal voor de komende WK-kwalificatieduels van Oranje.

Cameron Archer, die in de tiende minuut al voor de 1-0 had gezorgd namens Aston Villa, sloeg in de tweede helft nog twee keer toe. De 0-5 kwam op naam van Frederic Guilbert. El Ghazi maakte de vijfde treffer niet meer in het veld mee, want hij werd in de 63e minuut gewisseld.

Ook Everton maakte geen fout in de League Cup, al ging het de club uit Liverpool niet gemakkelijk af in de uitwedstrijd tegen Huddersfield Town (1-2). Moise Kean kreeg een kwartier na rust een directe rode kaart, maar met tien man maakte Everton in de 79e minuut via Andros Townsend wel de winnende.