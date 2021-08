Real Madrid lijkt zich nog deze zomer te willen versterken met Kylian Mbappé. De Spaanse recordkampioen zou dinsdag een bod van 160 miljoen euro hebben uitgebracht op de steraanvaller van Paris Saint-Germain, zo melden Marca, L'Équipe en RMC Sport.

Het is nog niet duidelijk hoe Paris Saint-Germain heeft gereageerd op het bod van Real Madrid. Volgens het Franse RMC Sport zou het openingsbod van 'De Koninklijke' zijn afgewezen, maar verschillende media uit Spanje melden dat PSG het voorstel nog in beraad heeft.

Real Madrid zou volgens Marca nu willen toeslaan omdat Mbappé heeft besloten zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain niet te verlengen. De komst van Lionel Messi naar Parijs zou daarin een rol hebben gespeeld, al heeft Mbappé er nooit een geheim van gemaakt dat Real Madrid zijn droomclub is. Messi werd twee weken geleden transfervrij overgenomen van FC Barcelona.

Het bod van Real Madrid is opvallend, omdat PSG-voorzitter Nasser Al Khelaifi bij de presentatie van Messi benadrukte dat Mbappé "geen excuses" heeft om de club uit Parijs te verlaten. "Kylian is een Parijzenaar, hij is heel strijdlustig", zei Al Khelaifi, "Hij zei dat hij een competitief elftal wilde. Nu is er niemand competitiever dan wij. Hij heeft dus geen reden om iets anders te doen dan te blijven."

Kylian Mbappé speelt sinds 2018 voor Paris Saint-Germain Kylian Mbappé speelt sinds 2018 voor Paris Saint-Germain Foto: Pro Shots

Mbappé een van de beste spelers ter wereld

De 22-jarige Mbappé stapte in de zomer van 2018 voor een transfersom van 145 miljoen euro over van AS Monaco naar Paris Saint-Germain. De Fransman groeide in Parijs uit tot een van de beste spelers ter wereld. Hij speelde tot dusver 174 wedstrijden voor PSG, waarin hij 133 keer scoorde en 63 assists gaf.

Ook in het Franse nationale elftal maakte de aanvaller furore. Met vier doelpunten, waaronder één treffer in de finale tegen Kroatië, hielp hij Frankrijk in 2018 aan de tweede wereldtitel in de geschiedenis. Op het afgelopen EK strandde hij met 'De Haantjes' voortijdig in de achtste finales, waarin via penalty's werd verloren van Zwitserland. Mbappé zelf miste ook een penalty.

De transfermarkt in Spanje sluit volgende week dinsdag om 23.59 uur.