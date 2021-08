Premier League-clubs hebben dinsdag unaniem besloten om tijdens de interlandperiode van volgende maand geen spelers af te staan die wedstrijden moeten spelen in landen die rood kleuren op de Britse coronakaart.

Het gaat om ongeveer zestig spelers van in totaal negentien Premier League-clubs die nu in Engeland moeten blijven. Het statement van de clubs geniet "grote steun" van de Premier League, die geen andere oplossing ziet.

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk moeten bij terugkomst uit een 'rood land' - landen waar de coronacijfers zorgwekkend zijn - tien dagen in quarantaine. De FIFA maakte bij de vorige interlandperiodes een uitzondering voor internationals, maar de wereldvoetbalbond wil daar (vooralsnog) niet meer aan.

Het besluit heeft gevolgen voor onder anderen Liverpool-aanvaller Mohamed Salah, die uitkomt voor het rood gekleurde Egypte. Verschillende media meldden maandag al dat 'The Reds' hem niet af willen staan voor de komende WK-kwalificatieduels van de Afrikaanse ploeg. Ook de Brazilianen Alisson, Fabinho en Roberto Firmino moeten naar verluidt in Engeland blijven.

De Premier League heeft samen met de Engelse voetbalbond en de Britse regering uitvoerig gesproken over een oplossing voor de situatie, maar dat is op niks uitgelopen. Er zijn grote zorgen over de mogelijke gevolgen voor de gezondheidssituatie in het land.

"Premier League-clubs steunen altijd het verlangen van spelers om voor hun land uit te komen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het onzinnig zou zijn om spelers onder de huidige omstandigheden te laten gaan", zegt Premier League-baas Richard Masters. "De conditie en fysieke gesteldheid van de spelers zou te veel worden aangetast."