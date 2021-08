De Belgische oud-international Wilfried Van Moer is dinsdag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij wordt gezien als een van de beste spelers in de Belgische voetbalhistorie.

Van Moer debuteerde op zestienjarige leeftijd bij Beveren. In 1965 verhuisde de gedrongen middenvelder, die in België de 'Kleine Generaal' werd genoemd, naar Antwerp.

Drie jaar later stapte Van Moer over naar Standard Luik, waarmee hij drie landstitels op rij veroverde. In 1966, 1969 en 1970 won Van Moer de Gouden Schoen voor beste speler in de Belgische competitie.

Ook in de nationale ploeg was Van Moer een vaste kracht op het middenveld. Op latere leeftijd, toen hij al een café runde in Hasselt, haalde de 57-voudig international met de 'Rode Duivels' de EK-finale in 1980. Die werd met 1-2 verloren van West-Duitsland. Hij deed ook met België mee aan de EK's van 1970 en 1982.

Als trainer had Van Moer naderhand niet zoveel succes. In 1994 werd hij aangesteld als bondscoach van België na het ontslag van zijn vroegere ploeggenoot Paul Van Himst, maar zijn dienstverband duurde slechts een paar maanden.

Na zijn korte periode als bondscoach van België trok Van Moer zich terug uit de voetballerij, al werd hij nog wel geregeld gesignaleerd als toeschouwer bij wedstrijden van Standard Luik.