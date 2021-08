Marcus Pedersen kan volgende week in het WK-kwalificatieduel met het Nederlands elftal zijn debuut maken voor Noorwegen. De 21-jarige rechtsback van Feyenoord is voor het eerst geselecteerd door bondscoach Stale Solbakken.

Pedersen, die twee interlands voor Jong Noorwegen achter zijn naam heeft staan, kwam deze zomer voor 1 miljoen euro over van de Noorse club Molde FK. De verdediger veroverde direct een basisplaats in Rotterdam.

"Marcus speelt tot nu toe zeer stabiel en goed in Nederland", zei Solbakken dinsdag op een persconferentie. "Hij is gegroeid bij Feyenoord. Verdedigend kan het nog wat beter, maar hij speelt met veel vertrouwen."

De 53-jarige bondscoach nodigde met spits Erik Botheim (21) van FK Bodø/Glimt nog een debutant uit voor de belangrijke kwalificatiewedstrijden tegen Oranje (1 september in Oslo), Letland (4 september, uit) en Gibraltar (7 september, thuis).

Topspits Erling Haaland (Borussia Dortmund) en Arsenal-aankoop Martin Ødegaard zijn de bekendste namen in de 26-koppige selectie van Noorwegen. Alexander Sørloth (ex-FC Groningen) van RB Leipzig en Morten Thorsby (ex-sc Heerenveen) van Sampdoria zijn ook uitgenodigd.

Stand groep G WK-kwalificatie 1. Turkije: 3-7 (10-5)

2. Nederland: 3-6 (11-4)

3. Montenegro: 3-6 (6-3)

4. Noorwegen: 3-6 (4-3)

5. Letland: 3-1 (4-7)

6. Gibraltar: 3-0 (1-14)

Noorwegen grote concurrent van Oranje

Noorwegen is een van de belangrijkste concurrenten van het Oranje van de nieuwe bondscoach Louis van Gaal in de strijd om de eerste plek in groep G, de enige plaats die een rechtstreeks ticket voor het WK van 2022 in Qatar oplevert.

Noorwegen en Nederland hebben na drie duels allebei zes punten, één minder dan koploper Turkije. Oranje speelt in de eerste interlandweek van de derde periode van Van Gaal als bondscoach ook nog tegen Montenegro (4 september, thuis) en Turkije (7 september, thuis).

Van Gaal maakt zijn definitieve selectie vrijdag om 12.00 uur bekend.