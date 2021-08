Leroy Fer maakt definitief de overstap van Feyenoord naar Alanyaspor. De Turkse club heeft de komst van de elfvoudig Oranje-international dinsdag bevestigd.

De 31-jarige Fer tekent aan de Turkse Rivièra een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen, meldt Alanyaspor op zijn site.

Volgens het AD vraagt Feyenoord ondanks een tot medio 2022 lopend contract geen transfersom voor de middenvelder.

"We dachten eigenlijk dat deze transfer vorige week al rond zou komen, maar Fer kwam iets later naar Turkije", aldus president Hasan Cavusoglu van Alanyaspor. "We denken dat hij kracht gaat toevoegen aan onze ploeg."

Fer is blij met het "warme welkom" dat hij heeft gekregen bij zijn nieuwe club. "Ik kreeg hier vanaf het eerste moment een familiegevoel."

Fer raakte basisplaats kwijt onder Slot

Fer keerde in de zomer van 2019 terug bij Feyenoord, de club waar hij de jeugdopleiding doorliep en waarvoor hij tussen 2011 en 2017 ook al speelde. In totaal staat de teller op 193 wedstrijden, 21 goals en 17 assists namens de Rotterdammers.

Na zijn eerste Feyenoord-periode, waarin hij met de club de KNVB-beker won, vertrok Fer naar FC Twente. In de jaren die volgden kwam hij ook uit voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City. Als international maakte hij het WK van 2014 mee, waarop hij scoorde tegen Chili.

Dit seizoen raakte Fer zijn basisplaats kwijt onder de nieuwe Feyenoord-trainer Arne Slot, die de middenvelder aanvankelijk als centrale verdediger gebruikte. De aanvoerdersband ging naar Jens Toornstra.

Fer, die zich bij de Turkse nummer zeven van vorig seizoen voegt, is al de vijftiende Feyenoorder die De Kuip deze zomer definitief achter zich laat.