Ansu Fati heeft dinsdag de groepstraining hervat bij FC Barcelona. Het betekent dat trainer Ronald Koeman na 9,5 maand weer over het achttienjarige toptalent kan beschikken.

Fati liep begin november een knieblessure op en liet zich opereren. In mei onderging de Spanjaard wegens een terugslag in zijn herstel een nieuwe medische ingreep en moest hij een streep door het EK halen.

De in Guinee-Bissau geboren aanvaller geldt als een van de grote talenten van Barcelona. Hij debuteerde in augustus 2019 als zestienjarige in het eerste elftal en speelde tot dusver 43 wedstrijden, waarin hij dertien keer scoorde en vijf assists gaf.

Koeman kan Fati na het vertrek van Lionel Messi goed gebruiken in de Barcelona-aanval. De oud-bondscoach van Oranje heeft sinds dit seizoen ook de beschikking over Memphis Depay, die indruk maakt tijdens zijn eerste weken.

Het is nog onduidelijk wanneer viervoudig international Fati zijn rentree kan maken. De eerstvolgende wedstrijd van Barcelona is zondag, wanneer Getafe naar Camp Nou komt.

Na de eerste twee speelrondes in La Liga heeft Barcelona vier punten.

