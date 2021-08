West Ham United is na twee speelronden de verrassende koploper in de Premier League. De ploeg van trainer David Moyes was maandag in het eigen stadion met 4-1 veel te sterk voor Leicester City. Twee goals kwamen op naam van Michail Antonio, die nu topscorer aller tijden is van de Londenaren.

Leicester, dat vorig seizoen vijfde werd in de Premier League en zo net naast plaatsing voor de Champions League greep, speelde ruim een helft lang met tien man. Ayoze Pérez kreeg in de 40e minuut rood nadat hij op het onderbeen van Pablo Fornals was gaan staan.

De stand was op dat moment 1-0 in het voordeel van de thuisclub, door een treffer van Pablo Fornals. Na een klein uur spelen leek Said Benrahma voor de beslissing te zorgen, al bracht Youri Tielemans de spanning toch weer terug.

Uiteindelijk werd het de avond van Michail Antonio, die in de slotfase twee keer scoorde en zich nu topscorer aller tijden van West Ham United mag noemen. Hij stoot daarmee Paolo Di Canio van de troon. De kersvers recordhouder vierde dat door een kartonnen bord met zijn eigen afbeelding omhoog te houden.

West Ham had in de eerste wedstrijd met 4-2 van Newcastle United gewonnen. Dankzij het doelsaldo klom de Londense ploeg naar de eerste plek. Ook Chelsea, Liverpool, Brighton & Hove Albion en Tottenham Hotspur staan na twee duels op zes punten.

Michail Antonio viert de bijzondere mijlpaal met een kartonnen afbeelding van zichzelf. Michail Antonio viert de bijzondere mijlpaal met een kartonnen afbeelding van zichzelf. Foto: Getty Images

AC Milan start seizoen met benauwde zege

In Italië begon AC Milan het nieuwe seizoen in de Serie A met een nipte overwinning. De ploeg van trainer Stefano Pioli won in Genoa met 0-1 van Sampdoria. Brahim Diaz kwam in de negende minuut tot scoren, met dank aan de grabbelende keeper Emil Audero.

Zlatan Ibrahimovic ontbrak nog bij AC Milan. De Zweedse aanvalsleider werkt na een knieoperatie hard aan zijn herstel. Hij kan mogelijk half september zijn rentree maken in wedstrijdverband.

Kevin Strootman speelde met Cagliari met 2-2 gelijk tegen Spezia. Halverwege stonden de bezoekers, met Jeroen Zoet onder de lat, nog met 0-2 voor. Door twee goals van João Pedro kwam Cagliari toch nog langszij.

