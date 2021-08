Leroy Fer lijkt op het punt te staan om te vertrekken bij Feyenoord. De middenvelder is in Turkije om te onderhandelen over een transfer naar Alanyaspor, melden VI en het AD maandag.

Fer heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2022, maar lijkt onder trainer Arne Slot op een zijspoor te zijn beland. In de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II mocht hij pas zeven minuten voor tijd invallen.

Zondag tegen Go Ahead Eagles bleef de 31-jarige middenvelder, die in de voorbereiding en de voorronde van de Conference League af en toe als centrale verdediger mocht opdraven, zelfs na het geblesseerd uitvallen van Marcos Senesi de hele wedstrijd op de bank.

Bij Alanyaspor zou Fer een contract voor twee seizoenen kunnen tekenen. De club staat na twee speelronden negende in de Turkse Süper Lig.

Elfvoudig international Fer keerde in 2019 terug bij Feyenoord, waarvoor hij eerder ook tussen 2007 en 2011 speelde. Tijdens zijn tweede periode in Rotterdam kwam hij tot 42 competitieduels, waarin hij twee keer scoorde.