Jong AZ gaat na drie speelronden alleen aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Maarten Martens won maandag door een late goal met 1-0 van TOP Oss. Ruud van Nistelrooij boekte zijn eerste overwinning als trainer van Jong PSV.

Zowel Jong AZ als TOP Oss was na twee wedstrijden nog zonder puntenverlies. Het onderlinge duel in Wijdewormer leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, totdat invaller Iman Griffith in blessuretijd toch nog het verschil maakte.

Het door de Belg Bob Peeters getrainde TOP Oss had eerder in de tweede helft een enorme kans laten liggen om op voorsprong te komen. Een schot van middenvelder Justin Mathieu eindigde op de lat.

Van Nistelrooij kon na een gelijkspel en een nederlaag eindelijk zijn eerste overwinning als trainer van Jong PSV bijschrijven, al werd in de derby tegen FC Eindhoven bijna een 3-0-voorsprong verspeeld: 3-2.

Fodé Fofana was in de eerste helft de uitblinker bij Jong PSV met twee knappe goals. Mohammed Amin Doudah nam de 2-0 voor zijn rekening, maar werd in de tweede helft weggestuurd met rood.

FC Eindhoven had vlak daarvoor via Dave de Meij de 3-1 gemaakt en met een man meer volgde ook de aansluitingstreffer van Enrico Hernández. Ondanks een zenuwachtige slotfase hield Jong PSV stand.

