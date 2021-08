Godfried Roemeratoe verruilt FC Twente voor Willem II. De middenvelder maakt dit seizoen op huurbasis af bij de Tilburgse Eredivisie-club. Daarna kan Willem II hem definitief overnemen.

De 22-jarige Roemeratoe speelde vorig seizoen bij de tukkers veel wedstrijden. Dit seizoen is hij in Enschede niet meer zeker van een basisplek en viel hij nog geen één keer in.

"In de voorbereiding raakte ik licht geblesseerd en haalde FC Twente nieuwe spelers. Ook begon ik aan mezelf te merken dat ik toe was aan een nieuwe stap, een nieuwe club en stad. Willem II is de perfecte kans voor mij", aldus de geboren Zeeuw op de site van zijn nieuwe werkgever.

Roemeratoe, die zich in 2014 bij de jeugdopleiding van FC Twente aansloot, kwam in drie seizoenen tot vijftig Eredivisie-duels voor FC Twente.

Met Roemeratoe haalt Willem II de zesde nieuweling in huis. Eerder verkasten ook al Emil Bergström (FC Utrecht, huur), Max Svensson (Helsingborgs IF), Nikos Michelis (AC Milan, huur), Ulrik Jenssen (transfervrij) en Timon Wellenreuther (Anderlecht) naar Tilburg.

Willem II verloor de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen met 0-4 van Feyenoord, maar pakte zondag verrassend de zege bij Vitesse: 0-3. De ploeg van trainer Fred Grim staat op de negende plek.