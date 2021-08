PSV kan zich dinsdagavond ten koste van Benfica voor het eerst in drie jaar weer eens plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Niet alleen een mooie sportieve uitdaging, maar ook in financieel opzicht van enorm belang. Plaatsing voor het hoofdtoernooi levert namelijk tientallen miljoenen euro's extra op.

Als de Eindhovenaren erin slagen om in eigen huis de 2-1-nederlaag van vorige week in Lissabon weg te poetsen, weet de penningmeester dat hij minimaal grofweg 35 miljoen euro mag bijschrijven. Een deel daarvan is de startpremie van 15,65 miljoen euro. Alle 32 deelnemers aan het hoofdtoernooi hebben daar automatisch recht op.

Daar mag vervolgens een premie bij worden opgeteld die is gebaseerd op de clubcoëfficiënt. Daarbij wordt gekeken naar de prestaties over de afgelopen tien seizoenen. Voor PSV komt dat neer op pakweg 12 miljoen euro. Ajax, dat als landskampioen al zeker is van deelname aan het hoofdtoernooi, zit daar met circa 20 miljoen euro fors boven.

Dan zijn er ook nog de recettes uit de kaartverkoop van tenminste de wedstrijden in de groepsfase, goed voor zeker enkele miljoenen euro's. Ook de tv-gelden uit de zogenoemde marketpool leveren nog een extraatje op, al zou dat bedrag wel gedeeld moeten worden met Ajax.

Bedrag kan nog verder oplopen

Om de clubkas nog verder te spekken, zijn goede prestaties in het hoofdtoernooi vereist. Een overwinning levert dit seizoen 2,8 miljoen euro op. Een gelijkspel is goed voor 930.000 euro.

Dat valt echter bijna in het niet bij de bedragen die in de knock-outfase te verdienen zijn. Kwalificatie voor de achtste finales is 9,6 miljoen euro waard. Het bereiken van de kwartfinales (10,6 miljoen euro), halve finales (12,5 miljoen) en finale (15,5 miljoen) wordt nog beter beloond. De winnaar strijkt 20 miljoen euro op.

Redt PSV het niet tegen Benfica, dan rest een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Als doekje voor het bloeden krijgt de verliezer van de play-offs een bedrag van 5 miljoen op de rekening gestort.

In de Europa League wordt vervolgens gestreden om in verhouding met de Champions League bescheiden bedragen. Na het ontvangen van een startpremie (3,6 miljoen) en een coëfficiëntgerelateerd bedrag (circa 4,5 miljoen), zou PSV bij elke overwinning in de groepsfase 630.000 euro mogen bijschrijven. Een gelijkspel is ruim twee ton waard.

De wedstrijd tussen PSV en Benfica begint dinsdag om 21.00 uur. De ploeg van trainer Roger Schmidt bereikte de play-offs door in de voorrondes van Galatasaray en FC Midtjylland te winnen.