Vertegenwoordigers van OGC Nice en Olympique Marseille moeten woensdag bij een disciplinaire hoorzitting van de Ligue 1 verantwoording afleggen voor de massale vechtpartij van zondag. Bij het competitieduel tussen beide clubs gingen spelers, trainers en supporters met elkaar op de vuist.

Naast de Ligue 1 is ook het parket in Nice een onderzoek gestart naar het duel. Het parket meldde maandag dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht.

De situatie escaleerde een kwartier voor tijd, toen Marseille-speler Dimitri Payet een flesje tegen zich aangegooid kreeg en het boos terug de tribunes in gooide. Hij was het gedrag van de Nice-fans zat, die zich al de hele wedstrijd misdroegen.

Een deel van de supporters reageerde door het veld op te komen en de confrontatie te zoeken met Payet en zijn teamgenoten. De wedstrijd werd stilgelegd en zo'n drie kwartier later definitief gestaakt. De Nice-spelers waren nog terug het veld op gekomen, maar Marseille wilde niet meer verder spelen.

'Er is een grens overschreden'

Ook in de Franse politiek riep de uit de hand gelopen wedstrijd verontwaardigde reacties op. "Er is een grens overschreden. Dit is onacceptabel", zei de minister van Sport Roxana Maracineanu tegen France Info.

"Als minister vecht ik tegen alle haat en geweld in stadions. De vertegenwoordigers van de clubs zijn hier verantwoordelijk voor. Ik overweeg aangifte te doen tegen deze vorm van agressie en het is goed om te zien dat de officier van justitie de zaak al in behandeling heeft genomen. Ik hoop dat er strafrechtelijke vervolging komt voor de verantwoordelijken."

Op het moment van staken was de stand 1-0 voor Nice door een treffer van oud-Ajacied Kasper Dolberg. Bij de thuisclub stonden onder anderen Pablo Rosario en Justin Kluivert in het veld. Het is nog niet duidelijk wat er met de wedstrijd gaat gebeuren.

