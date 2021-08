Peter Bosz krijgt bij Olympique Lyon de beschikking over Xherdan Shaqiri. De Zwitserse aanvaller komt over van Liverpool, maakte de Franse club bekend.

De 29-jarige Shaqiri, die nog wel medisch gekeurd moet worden, had nog een contract voor een jaar in Liverpool. Het is niet bekend hoeveel Lyon betaalt voor de 96-voudig international van Zwitserland.

De komst van Shaqiri is zeer welkom voor Bosz, die moeizame eerste weken als coach van Lyon beleeft. De zevenvoudig landskampioen staat na drie Ligue 1-speelrondes pas op twee punten.

Lyon leek zondag de eerste zege van het seizoen te boeken. Thuis tegen Clermont werd een 3-1-voorsprong genomen, maar het werd nog 3-3. De gelijkmaker viel in blessuretijd. Vrijdag is FC Nantes de volgende tegenstander.

"De komst van Shaqiri is een bevestiging dat Lyon er ondanks een moeizame seizoensstart voor gaat om een geweldig seizoen neer te zetten in de Ligue 1. De Europa League blijft ook een doel", schrijft Lyon in een verklaring.

Peter Bosz instrueert zijn spelers tijdens de wedstrijd tegen Clermont. Peter Bosz instrueert zijn spelers tijdens de wedstrijd tegen Clermont. Foto: Pro Shots

Shaqiri was ook speler van Bayern en Inter

Shaqiri speelde sinds 2018 voor Liverpool, waar hij door stevige concurrentie niet tot de basisploeg behoorde. Hij kwam eerder uit voor FC Basel, Bayern München, Internazionale en Stoke City.

De aanvaller met Kosovaarse roots is de vierde nieuweling in de selectie van Lyon. De club van Bosz verwelkomde eerder verdedigers Emerson Palmieri (Chelsea), Henrique (Vasco da Gama) en Damien Da Silva (Stade Rennes).

Deze zomer was Shaqiri op het EK met drie goals - twee tegen Turkije en één tegen Spanje - belangrijk voor Zwitserland. Zijn treffer tegen Spanje in de kwartfinales kon uitschakeling echter niet voorkomen.

