Romelu Lukaku had zondag bij zijn rentree voor Chelsea slechts vijftien minuten nodig om zijn waarde te bewijzen, ook tot verrassing van trainer Thomas Tuchel. De Duitser is dolblij dat de Londenaren erin zijn geslaagd de spits na jaren terug te halen.

"Een type Lukaku misten we nog een beetje in onze selectie", zei Tuchel na de 0-2-zege op Arsenal tegen Sky Sports. "We kunnen nu onder de druk uit voetballen door lange ballen op hem te spelen. Maar we kunnen hem ook aanspelen als hij met zijn rug naar het doel staat en door de diepte in zijn spel is hij nuttig in counters. Hij geeft een andere dimensie aan ons spel."

Lukaku stond tussen 2011 en 2014 al onder contract bij Chelsea, dat hem toen van Anderlecht had overgenomen. De Belg kwam in die periode amper aan spelen toe bij 'The Blues' en werd verhuurd aan competitiegenoten West Bromwich Albion en Everton, waarna hij Stamford Bridge in 2014 achter zich liet.

Na periodes bij Everton, Manchester United en Internazionale keerde Lukaku deze maand voor een transfersom van 115 miljoen euro terug bij Chelsea, waar hij dit keer wél direct indruk maakte. Er ging veel dreiging uit van de 28-jarige spits, die na een kwartier het eindstation was van een vloeiende aanval.

Romelu Lukaku maakte direct een goede indruk bij zijn rentree voor Chelsea. Foto: AFP

'We kunnen nog meer moois van hem verwachten'

Tuchel, die met Tammy Abraham al een spits verkocht zag worden aan het AS Roma van trainer José Mourinho, had niet durven dromen dat Lukaku er zo snel zou staan voor Chelsea. De 98-voudig international maakt een uitstekende indruk op de Duitser.

"Romelu is een heel open, slim en vriendelijk persoon. Dat maakte het voor hem makkelijker om met iedereen een band op te bouwen", aldus Tuchel. "Dit was pas zijn eerste dag, dus we kunnen nog veel meer moois van hem verwachten."

Uitblinker Lukaku, die de negentig minuten vol maakte, was zelf ook duidelijk toen hem werd gevraagd hoe hij zijn optreden zou beschrijven. "Dominant. Ik wil heel graag hard werken voor het team en dat blijf ik doen, want we hebben een heel talentvolle ploeg. We zijn de kampioen van Europa, maar we willen blijven bouwen."

