Volgens Juventus-coach Massimiliano Allegri hoeft er niets te worden gezocht achter de reserverol van Cristiano Ronaldo tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Udinese (2-2). De Italiaan verzekert dat het besluit daarover in goed overleg is genomen.

Toen zondag bleek dat Ronaldo in Udine op de bank zou zitten, berichtte Sky Sport Italia dat een transferwens van de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar de reden daarvoor was, ook al hadden Ronaldo en Allegri geruchten daarover in de afgelopen dagen al ontkracht.

Vlak na de wedstrijd, waarin een winnende treffer van de ingevallen Ronaldo in de 94e minuut werd afgekeurd door de VAR, liet Juventus-directeur Pavel Nedved al weten dat de keuze voor de reserverol puur op fitheid was gebaseerd. Allegri onderstreept dat.

"Het gaat gewoon goed met hem. Ik heb voor de wedstrijd met hem gesproken en hem verteld dat hij op de bank zou beginnen", zei de trainer van Juventus, die voor het eerst sinds zijn terugkeer bij de club weer op de bank zat.

"We spraken af dat hij na rust in het veld zou komen. Hij stond daar gewoon voor open en heeft het goed gedaan op het moment dat hij inviel. Helaas werd zijn doelpunt afgekeurd."

Door de afgekeurde goal van Ronaldo, die het doelpunt al groots had gevierd door zijn shirt uit te trekken en zijn kenmerkende pose aan te nemen, bleef het 2-2 in Udine. Juventus gaf een 0-2-voorsprong uit handen door twee fouten van keeper Wojciech Szczesny.