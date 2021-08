De voorzitters van OGC Nice en Olympique Marseille zijn het niet eens over wat er had moeten gebeuren nadat de wedstrijd tussen beide clubs zondagavond werd stilgelegd. Fans van de thuisclub zorgden voor bizarre taferelen door het veld te bestormen en spelers van Marseille aan te vallen. Het duel werd uiteindelijk definitief gestaakt.

De situatie escaleerde een kwartier voor tijd, toen Marseille-speler Dimitri Payet een flesje tegen zich aangegooid kreeg en het boos terug de tribunes in gooide. Hij was het gedrag van de Nice-fans zat, die zich al de hele wedstrijd misdroegen.

Een deel van de supporters reageerde door het veld op te komen en de confrontatie te zoeken met Payet en zijn teamgenoten. De wedstrijd werd stilgelegd en zo'n drie kwartier later definitief gestaakt. De Nice-spelers waren nog terug het veld op gekomen, maar Marseille wilde niet meer verder spelen.

"Ik begrijp de beslissing van Marseille niet helemaal. Iedereen raadde ze aan om verder te spelen. Ik heb mijn supporters gezegd dat het onacceptabel was wat ze deden en ze beloofden dat het niet meer zou gebeuren", zei Nice-voorzitter Jean-Pierre Rivière.

Marseille-voorzitter: 'De scheids stond aan onze kant'

Rivière beweerde daarnaast dat de schuld van de escalatie vooral bij twee spelers van Marseille lag ("zij staken de lont in het kruitvat"), maar daar wilde Pablo Longoria, de voorzitter van Marseille, niets van weten.

"We moeten precedenten scheppen voor het Frans voetbal. De scheidsrechter stond aan onze kant en liet aan trainer Jorge Sampaoli en mij weten dat onze veiligheid niet kon worden gegarandeerd", zei hij.

"Het was zijn beslissing om de wedstrijd te staken. Vanuit de competitieorganisatie wilde men wel graag dat de wedstrijd werd hervat, maar dat was voor ons niet acceptabel. Daarom hebben we besloten niet verder te spelen en terug te keren naar Marseille."

Op het moment van staken was de stand 1-0 voor Nice door een treffer van oud-Ajacied Kasper Dolberg. Bij de thuisclub stonden onder anderen Pablo Rosario en Justin Kluivert in het veld. Vermoedelijk wordt later op maandag duidelijk wat er met de gestaakte wedstrijd zal gebeuren.

Een aantal Marseille-spelers liep verwondingen op bij de vechtpartij in Nice.

