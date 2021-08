Real Madrid is zondag tegen het eerste puntenverlies van dit La Liga-seizoen aan gelopen. De ploeg van coach Carlo Ancelotti speelde ondanks de eerste treffer van Gareth Bale in zo'n anderhalf jaar met 3-3 gelijk bij Levante. Atlético Madrid kwam in het eigen Estadio Wanda Metropolitano wel tot winst tegen Elche: 1-0.

Bale opende al na vijf minuten de score voor Real. De Welshman schoof de bal binnen op aangeven van Karim Benzema en maakte zijn eerste treffer voor 'De Koninklijke' in 578 dagen. Vorig seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Tottenham Hotspur.

Vroeg in de tweede helft boog Levante de achterstand in een tijdsbestek van elf minuten om in een voorsprong. Direct na rust zag Roger een schot via Thibaut Courtois tergend langzaam het doel in rollen en even later José Campana met een schitterende volley in de linkerbovenhoek voor de 2-1.

Vinícius Júnior bracht Real ruim een kwartier voor tijd met een schot in de verre hoek weer langszij, maar zes minuten later bezorgde Róber Pier de thuisploeg opnieuw de voorsprong. De aanvoerder tikte de bal van dichtbij binnen uit een vrije trap nadat David Alaba de bal verkeerd had geraakt.

In de slotfase redde Vinícius toch nog een punt voor Real met een prachtige inzet die via de binnenkant van de paal binnenviel. Levante-doelman Aitor Fernández kreeg kort daarna rood vanwege hands buiten het zestienmetergebied.

Vreugde bij Atlético Madrid na de treffer van Ángel Correa. Vreugde bij Atlético Madrid na de treffer van Ángel Correa. Foto: Getty Images

Correa bezorgt Atlético overwinning

Ángel Correa kroonde zich tot matchwinner bij Atlético-Elche. De Argentijn profiteerde enkele minuten voor rust van geklungel van Elche-doelman Kiko Casilla bij een lange pass van Rodrigo De Paul en maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

In het vervolg van de wedstrijd creëerden beide ploegen nauwelijks nog kansen, waardoor Correa Atlético net als vorige week tegen Celta de Vigo (1-2) opnieuw aan de overwinning hielp. Luis Suárez begon net als tegen Celta op de bank en viel na ruim een uur in.

Dankzij de overwinning is Atlético de enige ploeg die tot nu toe zijn eerste twee duels van dit La Liga-seizoen heeft gewonnen. Alleen Sevilla is verder nog zonder puntenverlies, maar die ploeg gaat maandag nog op bezoek bij Getafe.

