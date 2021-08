Atlético Madrid heeft zondag de tweede overwinning van het La Liga-seizoen geboekt. De regerend landskampioen was in het eigen Estadio Wanda Metropolitano met 1-0 te sterk voor Elche.

Ángel Correa kroonde zich tot matchwinner bij Atlético. De Argentijn profiteerde enkele minuten voor rust van geklungel van Elche-doelman Kiko Casilla bij een lange pass van Rodrigo De Paul en maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

In het vervolg van de wedstrijd creëerden beide ploegen nauwelijks nog kansen, waardoor Correa Atlético net als vorige week tegen Celta de Vigo (1-2) opnieuw aan de overwinning hielp. Luis Suárez begon net als tegen Celta op de bank en viel na ruim een uur in.

Dankzij de overwinning is Atlético de enige ploeg die tot nu toe zijn eerste twee duels van dit La Liga-seizoen heeft gewonnen. Alleen Real Madrid en Sevilla zijn verder nog zonder puntenverlies, maar zij komen later nog in actie.

Real gaat later op de avond op bezoek bij Levante (22.00 uur) en Sevilla speelt maandag uit tegen Getafe.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga