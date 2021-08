Juventus heeft zondag in zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen twee punten verspeeld in een spectaculair duel met Udinese: 2-2. De hoofdrol in de Dacia Arena was voor de deze week toch al veelbesproken Cristiano Ronaldo, die op de bank moest beginnen en wiens winnende treffer in de 94e minuut werd afgekeurd door de VAR. AS Roma won bij het competitiedebuut van coach José Mourinho.

Sky Sport Italia meldde ruim een half uur voor de aftrap van Udinese-Juventus dat Ronaldo zelf had gevraagd om niet te starten, omdat hij in de komende dagen naar een andere club zou willen verkassen. De 36-jarige Portugees heeft nog een contract voor een jaar in Turijn.

Vicevoorzitter Pavel Nedved ontkrachtte de geruchten direct. "We moeten niet zoeken naar sensatie waar er geen sensatie is", zei de oud-topspeler voor de camera van DAZN. "Het is logisch dat Cristiano aan het begin van het seizoen nog niet topfit is en de coach koos voor zijn beste opstelling voor dit duel. Ik kan voor 100 procent bevestigen dat Cristiano blijft."

Ronaldo leek diep in blessuretijd zijn gram te halen toen hij een voorzet van Federico Chiesa in het doel kopte, maar de videoscheidsrechter bepaalde dat de vedette net buitenspel stond.

Keeper Wojciech Szczesny speelde een negatieve hoofdrol bij Juventus.

Juventus geeft voorsprong weg

Zonder Ronaldo in het veld stond Juventus halverwege de eerste helft al op een 0-2-voorsprong in Udine. Paulo Dybala opende in de derde minuut de score en gaf twintig minuten later de assist bij de 0-2 van Juan Cuadrado.

Na rust kwam de thuisploeg met hulp van Wojciech Szczesny helemaal terug in de wedstrijd. De keeper van Juventus veroorzaakte eerst een penalty, die werd benut door Roberto Pereyra. Zeven minuten voor tijd gaf Szczesny de bal kinderlijk eenvoudig weg toen hij in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander probeerde uit te kappen. Invaller Gerard Deulofeu profiteerde: 2-2. Door de afgekeurde goal van Ronaldo, die na een uur in het veld kwam, was dat ook de eindstand.

Trainer Massimiliano Allegri kende zo geen goede rentree op de bank bij Juventus. De 54-jarige Italiaan, die tussen 2014 en 2019 vijf jaar op rij kampioen werd met de 'Oude Dame', is de opvolger van de ontslagen Andrea Pirlo.

Matthijs de Ligt stond de hele wedstrijd in het veld bij Juventus. Aanvoerder Bram Nuytinck maakte de negentig minuten vol voor Udinese, waar Marvin Zeegelaar vlak voor tijd inviel.

Jerdy Schouten deed van zich spreken bij Bologna. Jerdy Schouten deed van zich spreken bij Bologna. Foto: Getty Images

AS Roma wint bij competitiedebuut Mourinho

AS Roma boekte een thuiszege op Fiorentina bij het competitiedebuut van Mourinho: 3-1. Jordan Veretout scoorde twee keer voor de Romeinen en Henrikh Mkhitaryan eenmaal. Bij de bezoekers was Nikola Milenkovic trefzeker.

Beide ploegen eindigden het duel met tien man door rode kaarten voor Bartlomiej Dragowski (Fiorentina) en Nicolò Zaniolo (Roma). Rick Karsdorp deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Napoli startte het seizoen met een 2-0-zege op promovendus Venezia. Lorenzo Insigne, die ook een penalty miste, en Elif Elmas maakten de doelpunten. De thuisploeg speelde lange tijd met tien man door een rode kaart voor Victor Osimhen.

Bologna-Salernitana leverde spektakel op in de Serie A. Het duel met drie rode kaarten (twee voor Bologna en één voor Salernitana) eindigde in een 3-2-zege voor de thuisploeg. Bologna-middenvelder Jerdy Schouten gaf de assist bij de 2-2 van nieuwkomer Marko Arnautovic. De Nederlander werd vlak voor tijd uit het veld gestuurd met een tweede gele kaart. Lorenzo De Silvestri maakte in de 77e minuut de winnende treffer.

