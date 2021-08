Trainer Ron Jans prijst zijn spelers van FC Twente na het gelijkspel tegen Ajax (1-1) om de strijd die ze leverden. De tukkers pakten zondag in de Eredivisie dankzij een laat doelpunt van Robin Pröpper een punt tegen de regerend landskampioen.

"Het zou prachtig zijn als we dit iedere week weten op te brengen", jubelde Jans na het gelijkspel. "Dat kon echt niet beter. Het was een echte vechtwedstrijd."

"We kwamen ongelukkig op achterstand, maar met het publiek achter ons bleven we druk zetten en op basis van de kansen en mogelijkheden is dit ook wel een terecht gelijkspel. Ik heb een enorme waardering voor de intensiteit, strijd, passie en mentale weerbaarheid van het team. Dat is de basis geweest voor dit punt. Het voelt bijna als een overwinning."

Na een matige eerste helft in de Grolsch Veste zorgde Sébastien Haller kort na rust voor de 0-1. Ajax kwam gedurende de tweede helft steeds verder onder druk te staan van de thuisploeg. Pröpper maakte een paar minuten voor tijd met een fraaie uithaal gelijk.

Vreugde bij de spelers en fans van FC Twente na de gelijkmaker tegen Ajax. Vreugde bij de spelers en fans van FC Twente na de gelijkmaker tegen Ajax. Foto: ANP

'Het kan een mooi seizoen worden'

De 27-jarige Pröpper maakte deze zomer een beladen overstap van Heracles naar aartsrivaal FC Twente. Bij afwezigheid van Wout Brama droeg hij zondag zelfs de aanvoerdersband.

"Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik krijg. We hebben uitstekend gevochten. Beter kan eigenlijk niet", zei Pröpper. "Als het voetballend beter wordt, dan kan het een mooi seizoen worden. Ik denk dat het verdiend was. Het was ook een mooie beloning voor onze fans. Ze hebben ons zo geweldig gesteund."

FC Twente vervolgt de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd tegen SC Cambuur. De ploeg van Jans klom door het punt tegen Ajax naar de twaalfde plek.

