Vitesse heeft zondag in de Eredivisie een verrassende nederlaag geleden tegen Willem II. Drie dagen na het spektakelstuk in de Conference League tegen Anderlecht verloren de Arnhemmers in eigen huis met 0-3 van de club uit Brabant.

Met Oussama Tannane in de basis en Riechedly Bazoer op de reservebank kwam Vitesse al na achttien minuten spelen op achterstand tegen Willem II, dat vorige week nog kansloos verloor van Feyenoord (0-4). Kwasi Wriedt kopte een indirecte vrije trap van Görkem Saglam achter doelman Markus Schubert.

Nog voor rust kwam Willem II zelfs op 0-2. Ché Nunnely ontsnapte bij een diepe pass aan buitenspel, omspeelde Schubert en schoof de bal vanuit een moeilijke hoek in een leeg doel binnen. Vitesse dacht halverwege de tweede helft nog op 1-2 te komen via Loïs Openda, maar zijn doelpunt werd door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Uiteindelijk werd het in de slotfase nog 0-3 voor Willem II. Wesley Spieringhs kopte van dichtbij een voorzet van Max Svensson binnen en deelde daarmee de genadeklap uit aan de nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Maximilian Wittek voorkwam in de blessuretijd nog de 0-4 door de bal van de doellijn te halen.

Vitesse hield Anderlecht donderdag nog knap op 3-3 in de play-offs van de Conference League. De ploeg van trainer Thomas Letsch stond bij aanvang van de blessuretijd nog met 2-3 voor in Brussel, maar Anderlecht kwam alsnog langszij en miste zelfs nog een strafschop voor de 4-3. De return is komende donderdag in Arnhem.

Door de nederlaag tegen Willem II staat Vitesse na twee wedstrijden op de elfde plaats in de Eredivisie. De Arnhemmers wonnen vorige week bij de competitiestart nog nipt van PEC Zwolle (0-1). Willem II staat met een negende plaats in het linkerrijtje.

