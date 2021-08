Peter Bosz is diep teleurgesteld in zijn spelers na het 3-3-gelijkspel van Olympique Lyon tegen Clermont Foot. De Nederlandse coach zag zijn ploeg zondag een 3-1-voorsprong uit handen geven tegen de promovendus. Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas sprak inmiddels al over een crisis.

"Ik ben erg teleurgesteld. We hadden nooit gelijk mogen spelen", baalde Bosz bij de Franse zender RMC Sport. "In de tweede helft hadden we enorme kansen op een vierde goal. Na de aansluitingstreffer van Clermont waren we het vertrouwen kwijt, maar zelfs in deze situatie kregen we kansen."

Lyon stond bij rust met 3-1 voor dankzij onder meer twee doelpunten van Moussa Dembélé. Tien minuten voor tijd bracht Elbasan Rashani Clermont terug in de wedstrijd, waarna de Kosovaarse aanvaller in blessuretijd ook voor de gelijkmaker zorgde.

"Ik weet niet wat het probleem is", liet Bosz weten. "We moeten meer scoren en bij een 3-1-voorsprong moet het met onze kwaliteiten beslist zijn. Na de 3-2 zag ik dingen die je niet eens bij de pupillen ziet. Ik begreep er niets van."

Het gelijkspel betekende voor Lyon al het derde puntenverlies van dit seizoen in de Ligue 1. De ploeg van Bosz verloor vorige week van Angers (3-0) en speelde in de openingswedstrijd gelijk tegen Stade Brest (1-1).

Teleurstelling bij de spelers van Olympique Lyon na het gelijkspel tegen Clermont. Teleurstelling bij de spelers van Olympique Lyon na het gelijkspel tegen Clermont. Foto: Pro Shots

Aulas: 'Laten we deze crisis managen'

Voor Lyon-voorzitter Aulas zijn de teleurstellende resultaten aanleiding om het woord crisis al te laten vallen. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar het helpt niet om te negatief te zijn. Lyon had kunnen en moeten winnen. Daar is iedereen zich bewust van."

"Laten we mentaal sterk blijven en deze crisis managen", vervolgde Aulas. "Die kunnen we bezweren door te spelen zoals in de eerste helft tegen Clermont en door de staf te steunen."

