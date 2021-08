Benfica is twee dagen voor het cruciale duel met PSV in de play-offs van de Champions League aanvaller Luca Waldschmidt kwijtgeraakt aan het VfL Wolfsburg van voormalig PSV-trainer Mark van Bommel.

De 25-jarige Waldschmidt maakt voor 12 miljoen euro de overstap naar de Bundesliga-club, waar hij een vierjarig contract ondertekent. Hij speelde twee seizoenen voor Benfica, dat afgelopen zaterdag de generale tegen Gil Vicente FC met 0-2 won.

Afgelopen woensdag was Waldschmidt opvallend genoeg bankzitter in de Champions League-wedstrijd tegen PSV, die Benfica tegen de verhouding in met 2-1 won. Hij was dit seizoen in de competitie al wel twee keer trefzeker.

PSV en Benfica strijden komende dinsdag in de return om een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Champions League, dat zo'n 35 miljoen euro oplevert. Na de nederlaag in Lissabon moet PSV in eigen huis winnen om voor het eerst sinds 2018 de groepsfase van het miljoenenbal te bereiken.

Waldschmidt speelde zeven interlands voor Duitsland

In zijn eerste seizoen in Lissabon kwam Waldschmidt tot zeven competitiedoelpunten voor Benfica. Daarmee had hij een groot aandeel in de derde plaats van de achtvoudig landskampioen van Portugal in de Primeira Liga. De voormalig speler van SC Freiburg en Hamburger SV speelde tot dusver zeven interlands voor Duitsland.

Van Bommel was met VfL Wolfsburg hard op zoek naar een nieuwe aanvaller. De Duitse club is tot dusver nog foutloos in de Bundesliga. Na de eerdere 1-0-overwinning op VfL Bochum bogen 'Die Wölfe' zaterdag een achterstand om in een zege op Hertha BSC.

Bij VfL Wolfsburg wordt Waldschmidt ploeggenoot van Wout Weghorst, die vorige week het enige doelpunt maakte tegen Bochum. Waldschmidt wordt hoogstwaarschijnlijk als schaduwspits gebruikt in Duitsland.