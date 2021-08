Feyenoord-trainer Arne Slot was zondag na afloop van het met 2-0 gewonnen duel met Go Ahead Eagles lovend over Bryan Linssen. De oorspronkelijke linksbuiten speelde wederom als spits en nam beide treffers voor zijn rekening.

"Bryan vult het heel erg goed in", aldus Slot bij ESPN over de spitspositie. "Hij maakt goals, levert assists en verzet met Guus Til ongelooflijk veel arbeid. Hij is een heel slimme speler."

Slot geeft in de punt van de aanval al enkele weken de voorkeur aan de voormalig speler van Vitesse boven echte spitsen als Róbert Bozeník en Naoufal Bannis. Technisch directeur Frank Arnesen zei zaterdag in het AD dat hij in de laatste week van de transfermarkt nog op zoek gaat naar een nieuwe spits. Bas Dost staat daarbij op het verlanglijstje van de Rotterdammers, zo erkende Arnesen.

Linssen zelf voelt zich goed als diepe spits. "Ik denk in elk geval dat de roep bij Feyenoord om een nieuwe nummer 9 wel weer even zal verstommen", vertelde de dertigjarige aanvaller. "Bij elke kans die ik mis, komen er verhalen over een nieuwe spits naar boven, maar na vandaag zal dat even wat minder zijn."

Met Linssen in de spits heeft Feyenoord de afgelopen weken goede resultaten geboekt. Vorige week was de achttienvoudig landskampioen overtuigend te sterk voor Willem II (0-4), terwijl Feyenoord ook in de duels in de voorronde van de Conference League indruk maakte tegen FC Luzern en IF Elfsborg.

Feyenoord-trainer Arne Slot in gesprek met Go Ahead Eagles-coach Kees van Wonderen. Feyenoord-trainer Arne Slot in gesprek met Go Ahead Eagles-coach Kees van Wonderen. Foto: ANP

'Vandaag hadden we zes kansen nodig om te scoren'

Na een aantal overtuigende zeges ging het voor Feyenoord zondag een tijd lang minder soepel in De Kuip. "De afgelopen weken gingen de tweede en derde kans erin, maar nu hadden we zes kansen nodig voordat we de eerste maakten", vervolgde Slot, die Feyenoord een kwartier na rust de score zag openen.

"Het is mooi om te zien dat ze in de tweede helft nog zo kunnen pushen, na de afgelopen weken waarin we zoveel hebben gegeven. Of ik 'm nog kneep? Ja. Zolang het 1-0 is, kan een bal altijd verkeerd vallen. Maar ze waren erg gedisciplineerd."

Feyenoord is na twee duels nog zonder puntenverlies in de Eredivisie en pakte dankzij de zege van zondag bovendien de koppositie. Slot en zijn spelers vervolgen de Eredivisie zondag met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht.