Romelu Lukaku heeft zijn rentree voor Chelsea zondag in de Premier League opgeluisterd met een doelpunt tegen Arsenal. De spits maakte de openingstreffer in de met 0-2 gewonnen Londense derby. Manchester United kwam niet verder dan 1-1 bij Southampton en Tottenham Hotspur won bij de terugkeer van Harry Kane bij Wolverhampton Wanderers: 0-1.

Lukaku maakte eerder deze maand voor 115 miljoen euro de overstap van Internazionale naar Chelsea en keerde zo na zeven jaar terug op Stamford Bridge. De Belg opende na een kwartier de score tegen Arsenal door een voorzet van Reece James simpel binnen te tikken.

Twintig minuten later zorgde James zelf voor de 0-2. De rechtsback werd in het zestienmetergebied aangespeeld door Mason Mount en schoot de bal hard in de linkerbovenhoek.

In de tweede helft was Lukaku dicht bij zijn tweede treffer van de avond. Ditmaal belandde een kopbal van de aanvaller via doelman Bernd Leno op de lat.

Acht minuten voor tijd maakte Hakim Ziyech zijn rentree bij Chelsea. De middenvelder viel anderhalve week uit met een schouderblessure tijdens de na penalty's gewonnen strijd om de Europese Super Cup tegen Villarreal.

Manchester United kwam op achterstand tegen Southampton door een goal van Che Adams. Foto: Getty Images

Manchester United verspeelt punten

United, waarbij Donny van de Beek op de bank bleef, kwam na een half uur op achterstand bij Southampton. Een afstandsschot van Che Adams belandde via de voet van Fred in het doel.

Tien minuten na rust zorgde Mason Greenwood voor de gelijkmaker. Southampton-doelman Alex McCarthy liet een schot van de aanvaller door zijn benen glippen. Beide ploegen kregen daarna nog kansen op de winnende, maar er werd niet meer gescoord in het St. Mary's Stadium.

Manchester United leed daarmee het eerste puntenverlies van het seizoen. 'The Red Devils' haalden vorige week nog met 5-1 uit tegen Leeds United.

Harry Kane speelde zijn eerste wedstrijd sinds de verloren EK-finale met Engeland. Harry Kane speelde zijn eerste wedstrijd sinds de verloren EK-finale met Engeland. Foto: Getty Images

Tottenham wint bij terugkeer Kane

In Wolverhampton opende Dele Alli al na negen minuten de score voor Tottenham. De middenvelder benutte een strafschop nadat hij zelf werd gevloerd door doelman José Sa. Steven Bergwijn werd in blessuretijd gewisseld bij de bezoekers.

Kane speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen voor de 'Spurs'. Hij viel een kleine twintig minuten voor tijd in. De sterspeler wordt al enige tijd in verband gebracht met Manchester City, maar de Londenaren willen hem niet verkopen.

Begin deze maand ontbrak Kane op de eerste trainingen van Tottenham voor het nieuwe seizoen. De spits ontkende later dat hij de trainingen boycotte en stelde dat van tevoren was afgesproken dat hij later zou aansluiten.

