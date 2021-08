Trainer Ronald Koeman kan bij FC Barcelona voorlopig geen beroep doen op Gerard Piqué. De ervaren verdediger heeft zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Athletic Club (1-1) een kuitblessure opgelopen, zo meldt de club zondag.

Het is niet duidelijk hoelang de 34-jarige Piqué is uitgeschakeld. FC Barcelona meldt alleen dat er nog onderzoeken worden gedaan om de exacte schade in de kuit van de Spaanse verdediger vast te stellen.

Pique raakte zaterdag tegen Athletic Club na een half uur spelen geblesseerd na een duel met een speler van de thuis. Zonder de routinier redde FC Barcelona door een doelpunt van Memphis Depay in de slotfase een punt tegen de middenmoter.

De blessure van Piqué is een nieuwe tegenvaller voor Koeman. De Nederlandse coach kan voorlopig ook geen beroep doen op de geblesseerde Sergio Agüero, Coutinho, Ousmane Dembélé, Ansu Fati en doelman Marc-André ter Stegen.

Piqué was vorig seizoen ook al enkele maanden uitgeschakeld door een knieblessure. De verdediger deed aan het begin van het seizoen van zich spreken door een groot deel van zijn salaris in te leveren bij het noodlijdende FC Barcelona, waardoor Memphis en Eric García alsnog konden worden ingeschreven voor de Spaanse competitie.