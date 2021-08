Feyenoord heeft zondag met veel pijn en moeite gewonnen van het gepromoveerde Go Ahead Eagles. Een blunder van Go Ahead-keeper Warner Hahn leidde de 2-0-zege van de Rotterdammers in de eigen Kuip in.

Na verschillende grote kansen voor Feyenoord maakte Bryan Linssen na een uur spelen de 1-0 in De Kuip. Hahn stond een rebound toe bij een schot van Luis Sinisterra en Linssen faalde niet voor een leeg doel. In de slotfase maakte hij met een fraai afstandsschot de 2-0 voor Feyenoord.

Door de overwinning op Go Ahead Eagles is Feyenoord nog altijd ongeslagen in het nieuwe seizoen. De Rotterdammers wonnen vorige week bij de competitiestart overtuigend van Willem II (0-4), terwijl de ploeg van trainer Arne Slot in de Conference League ook te sterk was voor FC Drita, FC Luzern en afgelopen donderdag IF Elfsborg. Feyenoord is na twee duels ook koploper in de Eredivisie.

Een smet op de overwinning van Feyenoord was het uitvallen van Marcos Senesi. De Argentijnse verdediger voelde na een duel aan zijn bovenbeen en kon niet meer verder. Wouter Burger nam zijn plaats in.

Go Ahead Eagles heeft na twee duels nog geen punt in de Eredivisie. De club uit Deventer, die voor het eerst sinds 2017 uitkomt op het hoogste niveau van Nederland, verloor vorige week in eigen huis van Heerenveen (0-1).

Bryan Linssen balt zijn vuist na zijn tweede doelpunt voor Feyenoord. Bryan Linssen balt zijn vuist na zijn tweede doelpunt voor Feyenoord. Foto: Getty Images

Linssen grote man bij Feyenoord

Door de galavoorstelling tegen Elfsborg begon Feyenoord vol goede moed aan het duel met Go Ahead Eagles, maar na vijf minuten volgde al een tegenvaller voor trainer Slot. Senesi bleef geblesseerd op de grond liggen na een kopduel en kon niet meer verder.

Met Burger in zijn plaats nam Feyenoord het initiatief in De Kuip en het was Burger zelf die de eerste grote kans voor de thuisploeg creëerde. Zijn schot na een half uur kon echter gepareerd worden door Hahn, die ook vlak na rust keerde op de inzet van Guus Til.

Na een misser van Til (naast) kwam Feyenoord na een uur spelen op voorsprong. Hahn liet een schot van Sinisterra eenvoudig los en Linssen faalde niet voor een leeg doel. De blunder was een pijnlijk moment voor de doelman, die van 2014 tot 2017 onder contract stond bij Feyenoord.

Go Ahead Eagles zette in de slotfase nog wel aan voor de gelijkmaker, maar Feyenoord besliste vlak voor tijd de wedstrijd met de 2-0. Linssen schoot de bal van zo'n 20 meter hard in de kruising en bezorgde Feyenoord daarmee een vlekkeloze start van het nieuwe seizoen.

