Peter Bosz heeft zondag met Olympique Lyon een 3-1-voorsprong uit handen gegeven tegen het gepromoveerde Clermont. De Ligue 1-club incasseerde in blessuretijd de 3-3.

Lyon kwam nog furieus uit de startblokken in het Parc Olympique Lyonnais. Na vijf minuten spelen benutte Moussa Dembélé een strafschop. Binnen tien minuten was het alweer 1-1, toen Sinaly Diomandé uit een hoekschop de bal in zijn eigen doel kopte.

Dembélé zette Lyon nog voor rust opnieuw op voorsprong. De Franse spits was in de blessuretijd van de eerste helft het alertst in de rebound, waarna Lucas Paquetá het eindstation was van een vloeiende aanval en Lyon zo op 3-1 zette.

In de slotfase ging het echter helemaal mis voor Lyon. Clermont vond in de tachtigste minuut via Elbasan Rashani de aansluiting, waarna de Kosovaar in de eerste minuut van de blessuretijd de 3-3 binnenkopte.

Door het gelijkspel tegen Clermont wacht Bosz nog altijd op zijn eerste zege als trainer van Olympique Lyon. De nummer vier van het afgelopen Ligue 1-seizoen verloor vorige week met 3-0 bij Angers en kwam een week eerder bij de competitiestart niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen het Stade Brest van doelman Marco Bizot.

Enkele supporters uitten afgelopen week op het trainingscentrum hun onvrede over de belabberde start van Olympique Lyon in de Ligue 1. Ze hingen een metersgroot spandoek op met de tekst "Bougez-vous ou cassez-vous" (kom in actie of ga weg). Bosz had begrip voor het protest van de aanhangers.

