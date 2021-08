Bayern München is zondag met de schrik vrijgekomen tegen 1. FC Köln. De regerend landskampioen van Duitsland gaf een 2-0-voorsprong uit handen tegen de laagvlieger, maar won alsnog met 3-2. Peter Bosz verspeelde in de Ligue 1 met Olympique Lyon een 3-1-voorsprong tegen het gepromoveerde Clermont.

Pas na rust brak Bayern München de ban tegen 1. FC Köln. Topschutter Robert Lewandowski rondde een lage voorzet van de achttienjarige Jamal Musiala af, waarna Serge Gnabry tien minuten later de voorsprong verdubbelde met een intikker bij de tweede paal.

In een tijdsbestek van twee minuten kwam 1. FC Köln langszij. Vanaf de aftrap kopte Anthony Modeste de aansluitingstreffer binnen en in de 62e minuut gleed Mark Uth, oud-speler van sc Heerenveen en Heracles Almelo, de 2-2 binnen.

Gnabry schonk Bayern twintig minuten voor tijd alsnog de overwinning. De buitenspeler kegelde de bal op fraaie wijze in de kruising en bezorgde Bayern daarmee de eerste competitiezege van het seizoen onder de nieuwe trainer Julian Nagelsmann. Vorige week bleef 'Der Rekordmeister' steken op een 1-1-gelijkspel tegen Borussia Mönchengladbach.

Na twee speelrondes is het VfL Wolfsburg van trainer Mark van Bommel de koploper in de Bundesliga. Wolfsburg is de enige ploeg die na twee wedstrijden de volle buit van zes punten heeft.

Peter Bosz wist opnieuw niet te winnen met Olympique Lyon. Foto: Pro Shots

Bosz geeft 3-1-voorsprong uit handen met Lyon

Eerder op de dag gaf het Lyon van Bosz een 3-1-voorsprong uit handen tegen Clermont. Lyon kwam nog furieus uit de startblokken in het Parc Olympique Lyonnais. Na vijf minuten spelen benutte Moussa Dembélé een strafschop. Binnen tien minuten was het alweer 1-1, toen Sinaly Diomandé uit een hoekschop de bal in zijn eigen doel kopte.

Dembélé zette Lyon nog voor rust opnieuw op voorsprong. De Franse spits was in de blessuretijd van de eerste helft het alertst in de rebound, waarna Lucas Paquetá het eindstation was van een vloeiende aanval en Lyon zo op 3-1 zette.

In de slotfase ging het echter helemaal mis voor Lyon. Clermont vond in de tachtigste minuut via Elbasan Rashani de aansluiting, waarna de Kosovaar in de eerste minuut van de blessuretijd de 3-3 binnenkopte.

Door het gelijkspel tegen Clermont wacht Bosz nog altijd op zijn eerste zege als trainer van Olympique Lyon. De nummer vier van het afgelopen Ligue 1-seizoen verloor vorige week met 3-0 bij Angers en kwam een week eerder bij de competitiestart niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen het Stade Brest van doelman Marco Bizot.

Enkele supporters uitten afgelopen week op het trainingscentrum hun onvrede over de belabberde start van Olympique Lyon in de Ligue 1. Ze hingen een metersgroot spandoek op met de tekst "Bougez-vous ou cassez-vous" (kom in actie of ga weg). Bosz had begrip voor het protest van de aanhangers.

