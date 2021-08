Daley Blind had geen goed woord over voor de prestatie van Ajax bij FC Twente. De Amsterdammers gaven zondag in de slotfase een voorsprong weg en speelden in Enschede met 1-1 gelijk.

"Als we zo spelen, verdienen we het niet om te winnen", zei Blind bij ESPN. "Dit was schandalig. Het positiespel was niet goed en ook het tempo lag veel te laag. We speelden onnodig vaak de lange bal en hebben bijna geen kansen gecreëerd."

Na een matige eerste helft in de Grolsch Veste zorgde Sébastien Haller kort na rust voor de 0-1. Ajax kwam gedurende de tweede helft steeds verder onder druk te staan van de thuisploeg, die een paar minuten voor tijd via Robin Pröpper gelijk maakte.

"Ook als we slecht spelen, moeten we een 1-0-voorsprong zien vast te houden", vervolgde Blind, die nog niet te veel conclusies uit het gelijkspel wilde trekken. "We moeten kritisch naar onszelf kijken en deze wedstrijd analyseren. Tegelijkertijd is dit nog geen reden om in paniek te raken. We zijn pas net begonnen."

Ajax-trainer Erik ten Hag vond FC Twente 'irritant' spelen. Ajax-trainer Erik ten Hag vond FC Twente 'irritant' spelen. Foto: Pro Shots

Ten Hag vond Twente 'irritant' spelen

Ook Ajax-trainer Erik ten Hag was na afloop kritisch op zijn ploeg. "Het was een matige vertoning", zei de coach, die tussen 2006 en 2009 assistent-trainer was in Enschede. "We hanteerden een veel te laag tempo en creëerden vrijwel niks. We slaagden er niet in om Twente uit elkaar te spelen."

"Twente speelde heel irritant, maar daar moeten wij ons niks van aantrekken", vervolgde Ten Hag, die niet uitlegde wat hij precies irritant aan het spel van Twente vond. "Daar moeten we onverstoorbaar voor zijn en niet te veel op letten. Anders steek je een verkeerde energie in de wedstrijd."

Door het gelijkspel in Enschede verloor Ajax de koppositie definitief aan PSV, dat zaterdagavond met 4-1 van SC Cambuur won en zes punten heeft. De ploeg van Ten Hag begon het seizoen vorige week nog met een 5-0-zege op NEC. Ajax vervolgt de Eredivisie zondag met een thuisduel met Vitesse.

