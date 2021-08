Ajax heeft zich versterkt met Mohamed Daramy. De Amsterdamse club meldt zondagavond een akkoord te hebben bereikt met FC Kopenhagen over de komst van de negentienjarige aanvaller.

Met de transfer is een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid. Dat kan door bonussen nog oplopen tot maximaal 13 miljoen euro. Het is onbekend voor hoeveel jaar Daramy tekent.

Eerder op de dag meldde Kopenhagen al dat Ajax een bod had uitgebracht op Daramy. De Deense recordkampioen benadrukte wel dat er nog geen akkoord was gesloten over de transfersom voor de buitenspeler, die een vaste waarde is bij Kopenhagen.

De in Denemarken geboren Daramy, die ook over een paspoort van Sierra Leone beschikt, leek op weg te zijn naar Club Brugge. De aanvaller had echter aangegeven dat hij een transfer naar België niet ziet zitten. FC Kopenhagen schortte daarom de onderhandelingen met de regerend landskampioen van België op.

Daramy speelde 91 wedstrijden voor FC Kopenhagen, waarin hij zeventien keer scoorde en negen assists gaf. Dit seizoen scoorde hij al twee keer in vijf competitiewedstrijden. Nog niet eerder ontving FC Kopenhagen zo'n hoge transfersom voor een speler.

Ajax was de afgelopen weken naarstig op zoek naar frisse impulsen voor de voorhoede. De Amsterdammers leken zich eerder nog te versterken met Kamaldeen Sulemana, maar de aanvaller van FC Nordsjaelland koos voor Stade Rennes.

Ajax nam eerder deze zomer Steven Berghuis over van aartsrivaal Feyenoord, waarmee de flanken druk bezet zijn in Amsterdam. Trainer Erik ten Hag beschikt ook nog over aanvoerder Dusan Tadic, David Neres en Antony.