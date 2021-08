Ajax heeft zondag in de Eredivisie een overwinning uit handen gegeven tegen FC Twente. De Amsterdammers speelden in de Grolsch Veste ver beneden hun niveau en incasseerden in de slotfase de gelijkmaker: 1-1.

Sébastien Haller tekende vlak na rust voor de openingstreffer en zijn tweede doelpunt van het seizoen. FC Twente bracht daar niet veel tegenin, maar kwam in de 87e minuut door een doelpunt van Robin Pröpper alsnog op gelijke hoogte.

Door het gelijkspel in Enschede verliest Ajax de koppositie definitief aan PSV, dat zaterdagavond met 4-1 van SC Cambuur won en zes punten heeft. De ploeg van trainer Erik ten Hag begon het seizoen vorige week nog met een 5-0-zege op NEC.

Bij Ajax maakte Antony zijn eerste minuten van het seizoen. De aanvaller, die onlangs met Brazilië goud veroverde op de Olympische Spelen in Tokio en deze week de training hervatte, kwam in de 65e minuut het veld in voor Steven Berghuis.

Bij FC Twente maakten aanwinsten Michel Vlap en Michal Sadílek hun basisdebuut, terwijl de geblesseerde Ricky van Wolfswinkel in de selectie ontbrak. Zijn plek in de voorhoede werd ingenomen door Manfred Ugalde.

Irritaties bij Ajax door moeizaam spel

Zo overtuigend Ajax vorig week aan de thuiswedstrijd tegen NEC begon, zo pover was het voor rust tegen FC Twente. De Amsterdammers creëerden lange tijd geen kansen en hadden moeite met het felle spel van FC Twente, dat zich wilde revancheren voor de 2-1-nederlaag tegen Fortuna Sittard van vorige week.

De eerste mogelijkheden waren dan ook voor de thuisploeg. Vlap kopte na tien minuten naast uit een corner en vijf minuten later dook Queensy Menig gevaarlijk op aan de rechterkant van het strafschopgebied. Zijn lage schot was een prooi voor Maarten Stekelenburg.

Door het moeizame spel liepen de irritaties bij de Ajacieden zichtbaar op. Davy Klaassen kreeg geel toen hij met zijn arm licht het gezicht van Giovanni Troupée raakte en Edson Álvarez kwam goed weg toe hij Sadílek een duw gaf.

Kansen kreeg Ajax pas in de laatste minuten voor rust en kwamen voort uit corners. Eerst kopte Lisandro Martínez naast en even later moest Lars Unnerstall handelend optreden bij een kopbal van Álvarez.

Fortuinlijke goal Haller niet genoeg voor Ajax

Aan het begin van de tweede helft kwam Ajax alsnog op zeer fortuinlijke wijze op voorsprong. Pröpper toucheerde met zijn hak een voorzet van Blind en maakte daardoor bijna een eigen doelpunt. Unnerstall wist de bal ternauwernood tegen de paal te tikken, maar in de rebound kon Haller alsnog binnentikken.

De 0-1-voorsprong zorgde er niet voor dat Ajax beter ging voetballen. Sterker, de Amsterdammers hadden soms al moeite om de bal op korte afstand in de voeten van een ploeggenoot te spelen. Toch kreeg Haller in de 64e minuut een uitstekende kopkans, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen.

Met Antony voor Berghuis en Devyne Rensch voor Ryan Gravenberch - Blind schoof door naar het middenveld - probeerde Ten Hag een nieuwe impuls aan het spel van Ajax te geven. Veel veranderde er niet, al liet FC Twente ook weinig zien. Menig werd even gevaarlijk na knullig balverlies, maar zijn schot was ongevaarlijk.

Zonder grote mogelijkheden te creëren kwam Twente vlak voor tijd alsnog naast Ajax. De mee opgekomen Pröpper kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied voor zijn voeten en verraste Stekelenburg met een afstandsschot.

Invaller Danilo leek Ajax in de blessuretijd nog naar de overwinning te koppen tegen de club waar hij vorig seizoen speelde, maar de gestrekte Unnerstall voorkwam dat het matige Ajax met een overwinning uit Enschede vertrok.

