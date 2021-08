Feyenoord treedt zondag in de vertrouwde basiself aan in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat betekent dat Bryan Linssen opnieuw in de spits staat bij de Rotterdammers.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Opstelling Go Ahead Eagles: Hahn; Deijl, Nauber, Bakker, Kuipers; Lucassen, Rommens, Brouwers; Berden, Lidberg, Oratmangoen.

Linssen is van origine een linksbuiten, maar trainer Arne Slot geeft in de punt van de aanval al enkele weken de voorkeur aan de voormalig speler van Vitesse boven echte spitsen als Róbert Bozeník en Naoufal Bannis.

Technisch directeur Frank Arnesen zei gisteren in het AD dat hij in de laatste week van de transfermarkt nog op zoek gaat naar een nieuwe spits. Bas Dost staat daarbij op het verlanglijstje van de Rotterdammers, zo erkende Arnesen.

Met Linssen in de spits heeft Feyenoord echter goede resultaten geboekt. Vorige week was de achttienvoudig landskampioen overtuigend te sterk voor Willem II (0-4), terwijl Feyenoord ook in de duels in de voorronde van de Conference League indruk maakte tegen FC Luzern en IF Elfsborg.

Trainer Slot ziet na de 5-0-overwinning van donderdag op Elfsborg geen aanleiding zijn spelers te sparen voor de return van donderdag. Mocht Feyenoord de wedstrijd in Zweden zonder kleerscheuren doorstaan, dan bereikt het de groepsfase van de Conference League.

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen speelde van 1996 tot 2004 bij Feyenoord.

Weerzien met oude club voor Van Wonderen

Voor Kees van Wonderen, de trainer van Go Ahead Eagles, is het duel met Feyenoord een weerzien met zijn oude club. De 52-jarige coach stond van 1996 tot 2004 als speler onder contract bij de Rotterdammers en won onder meer de UEFA Cup en de landstitel. Dat geldt ook voor Paul Bosvelt, momenteel de technisch manager van Go Ahead Eagles.

Feyenoord-Go Ahead Eagles begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Rob Dieperink. Het gepromoveerde Go Ahead Eagles verloor vorige week het eerste competitieduel van sc Heerenveen (0-1).