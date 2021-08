Trainer Roger Schmidt was zaterdagavond na de overtuigende overwinning van PSV op SC Cambuur (4-1) vooral lovend over Bruma. De aanvaller leek overbodig in Eindhoven, maar is dit seizoen verrassend genoeg toch van waarde.

"Bruma speelde een heel goede wedstrijd. Hij was betrokken bij veel aanvallende momenten, gaf een assist en creëerde vier grote kansen", zei een tevreden Schmidt in het Philips Stadion tegen ESPN.

PSV nam de 26-jarige Bruma in de zomer van 2019 voor circa 12 miljoen euro over van RB Leipzig. De Portugees kon in zijn eerste seizoen niet imponeren en werd vorig seizoen verhuurd aan Olympiacos. PSV hoopte hem deze zomer te verkopen, maar dat is vooralsnog niet gelukt en dus maakt hij 'gewoon' weer deel uit van de selectie.

In zes van de eerste acht officiële duels gaf Schmidt speeltijd aan Bruma, die twee keer scoorde en een assist leverde. "Zijn eerste seizoen was niet zijn beste, maar dat geldt voor meer mensen bij PSV. Bruma heeft in de voorbereiding hard gewerkt en daarom zet ik hem in. Hij heeft al twee goals gemaakt en speelde ook nu weer goed. Hij voelt zich goed."

Mede dankzij de assist van Bruma bij de 2-0 van Eran Zahavi boekte PSV een ruime zege op Cambuur tussen de twee wedstrijden met Benfica door. De Eindhovenaren, die woensdag met 2-1 verloren in Lissabon, moeten dinsdag voor eigen publiek winnen van de Portugezen om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

"Het is altijd lastig om tussen twee Europese wedstrijden te spelen en zeker als er zoveel op het spel staat", zei Schmidt. "We speelden ook nog eens tegen een ploeg die net gepromoveerd is en daardoor extra gemotiveerd is aan het begin van het seizoen. We hielden het te lang spannend, maar gelukkig scoorden we vaak."

