52' GOAL AJAX! 0-1!



Daley Blind geeft laag voor. De bal gaat via Twente-verdediger Pröpper op de paal en ketst terug, waardoor Unnerstall gezien is en Haller voor een leeg doel kan binnentikken. De Fransman maakt zijn tweede goal van het seizoen. Ajax is het hele duel al slordig, maar staat wel op voorsprong in Enschede.