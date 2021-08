Ajax kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Twente weer over Antony beschikken. De Braziliaan begint op de bank in de Grolsch Veste, waar Ricky van Wolfswinkel ontbreekt.

Opstellingen FC Twente en Ajax FC Twente: Unnerstall; Troupée, Pröpper, Oosterwolde, Smal; Sadílek, Vlap, Ilic; Zerrouki, Ugalde en Menig.

Ajax: Stekelenburg; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Gravenberch, Álvarez, Klaassen; Berghuis, Haller en Tadic.

Trainer Erik ten Hag kon bij de start van het seizoen nog niet over Antony beschikken. De aanvaller deed onlangs met Brazilië mee aan de Olympische Spelen in Tokio, waar hij met zijn land de titel veroverde door een 2-1-zege op Spanje in de finale.

Afgelopen week hervatte Antony al de training bij Ajax, maar een basisplaats komt nog te vroeg. Daardoor mag Steven Berghuis weer aan de aftrap staan. De rechtsbuiten droeg in het seizoen 2011/2012 het shirt van FC Twente.

Ajax speelt in dezelfde samenstelling als vorige week in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen NEC (5-0). Linksback Nicolás Tagliafico is nog geschorst na zijn rode kaart tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

FC Twente-trainer Ron Jans bracht meerdere wijzigingen aan ten opzichte van het met 2-1 verloren duel met Fortuna Sittard van vorige week. Er zijn basisplekken voor aanwinsten Michal Sadilék, Michel Vlap en Manfred Ugalde, die de geblesseerde Van Wolfswinkel vervangt.

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax begint zondag om 12.15 uur in Enschede en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

