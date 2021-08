Ronald Koeman heeft zaterdagavond na het gelijkspel tegen Athletic Club (1-1) de loftrompet gestoken over Memphis Depay. De spits sleepte met een ziedend schot een punt uit het vuur voor FC Barcelona, dat verder geen grootse indruk maakte.

"Toen ik bondscoach van het Nederlands elftal was, wist ik al dat Memphis een heel goede speler is. Daarom hebben we hem gehaald. Hij is effectief, sterk en snel en daardoor van grote waarde", zei een lovende Koeman op zijn persconferentie na de wedstrijd in Bilbao.

Memphis, in de eerste competitiewedstrijd tegen Real Sociedad (4-2-zege) al goed voor een assist, maakte een kwartier voor tijd zijn eerste treffer in La Liga. De 68-voudig international werd weggestuurd door Sergi Roberto, nam de bal mee en schoot vervolgens met links onberispelijk raak in de korte hoek.

"Dat was een uitstekende goal. Jammer genoeg kreeg hij het vlak voor tijd niet voor elkaar om nog eens te scoren", zei Koeman. "Het is voor mij geen verrassing dat Memphis zich zo snel heeft weten aan te passen en het zo goed doet. Hij is een goede speler met een sterke persoonlijkheid die nu al heel belangrijk voor ons is."

Gemis van Messi was voelbaar voor Koeman

Ondanks de belangrijke rol van Memphis ging het na het puntenverlies tegen Athletic Club toch weer over Lionel Messi, die niet bij het noodlijdende FC Barcelona kon blijven en naar Paris Saint-Germain verkaste. Koeman erkende dat het gemis van de Argentijn zaterdagavond voelbaar was.

"Ik wil niet altijd over hetzelfde onderwerp praten, maar het ontbreken van Messi was vandaag een factor. We hebben het over de beste speler ter wereld waar iedere tegenstander bang voor is. Bovendien is hij balvast. Tegen Athletic zag je in de eerste helft dat we te vaak balverlies leden als we naar voren wilden", baalde Koeman.

De Nederlander zag Barcelona in de slotfase wel beter worden en meer kansen creëren, wat tot de gelijkmaker van Memphis leidde. "Beetje bij beetje kwamen we beter in de wedstrijd. De reactie op het tegendoelpunt was goed en in de slotfase waren we sterker, maar een zege was misschien iets te veel van het goede geweest."

